Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

Что можно делать 22 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия.

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Что можно делать 22 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день волки подходят к домам

Почему в этот день нельзя дарить цветы

Какие вещи нужно выбросить в этот день

22 ноября церковь почитает память святого апостола Филимона и тех, кто с ним. Как сообщает Главред, он был богатым и уважаемым человеком.

Однажды апостол Павел попросил Филимона принять Онезима как брата, а не как раба. Это послание считается одним из самых личных писем Павла, содержащееся в Новом Завете.

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Позже Филимон стал епископом в Колоссах. Святая Апфия была его женой, а святой Архип - сыном. Есть разные версии, что Архип был епископом в Лаодикии либо в Колоссах.

Что можно делать 22 ноября

В этот день стоит заняться своим здоровьем.

В этот день нужно выбросить ненужные вещи. Также их можно отдать нуждающимся. Это привлечет в дом спокойствие и благополучие.

В этот день нужно есть только постную еду, так как продолжается Рождественский пост.

Что нельзя делать 22 ноября

1. Нельзя 22 ноября одалживать соль и сахар. Иначе вы можете лишиться благополучия.

2. Нельзя 22 ноября отправляться в дальнюю дорогу. Иначе там вы можете встретить неприятности.

3. Нельзя 22 ноября дарить живые цветы. В этот день они могут отобрать жизненную силу человека.

Приметы 22 ноября

Если в этот день волки подходят близко к домам, то зима будет морозной.

Если в этот день кричит сова, то будет похолодание.

Если в этот день стелится туман, то будет потепление.

Если в этот день на деревьях иней, то будет мороз.

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