Защитите себя и семью: какие продукты нужно освятить в церкви 23 ноября

Что можно делать 23 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать 23 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день волки подходят к домам

Почему в этот день нельзя дарить цветы

Какие вещи нужно выбросить в этот день

23 ноября церковь почитает память святых святителей Амфилохия и Григория. Как сообщает Главред, Амфилохий был епископом в городе Иконии. Он был учеником святого Василия Великого. Он боролся против ересей, отличался глубокой верой. Амфилохий активно служил нуждающимся и постоянно молился.

Святой Григорий также известен как Григорий Богослов. Он был родом из семьи знатных христиан. Он получил высокий уровень образования. Григорий был учителем и проповедником. Он стал епископом города Назианз, где прославился глубокой верой и духовным руководством.

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Григорий Богослов определил развитие христианской теологии, особенно в отношении учения о Святой Троице и природе Иисуса Христа. Проповеди Григория оказали большое влияние на христиан.

Что можно делать 23 ноября

В этот день молодым девушкам можно гадать на жениха. Стоит сорвать веточку вишни и поставить её в воду в место, где никто не увидит. Если к Рождеству появятся цветы, то в этом году выйдете замуж.

В этот день нужно освятить соль и хлеб в церкви. Этой солью можно пользоваться всю зиму. Считается, что соль и хлеб защитят от злых духов.

Что нельзя делать 23 ноября

1. Нельзя 23 ноября есть продукты животного происхождения. Это связано с тем, что продолжается Рождественский пост.

2. Нельзя 23 ноября носить неудобную и рваную обувь. Иначе в жизнь придут проблемы.

3. Нельзя 23 ноября громко говорить и смеяться. Считается, что вы так отпугнете счастье.

4. Нельзя 23 ноября выходить из дома после заката без большой необходимости. Предки верили, что по улице бродит нечисть.

Приметы 23 ноября

Если в этот день вокруг месяца розовое сияние, то будут трескучие морозы.

Если в этот день воробьи громко поют, то будет скорое потепление.

Если в этот день тучи плывут низко, то будет похолодание.

Если в этот день туман стелется над землей, то будет потепление.

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