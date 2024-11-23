Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Что нельзя делать 24 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 24 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Почему в этот день нельзя громко смеяться и веселиться

Кому нужно помолиться в этот день

24 ноября церковь почитает память святой великомученицы Екатерины. Как сообщает Главред, она родилась в Александрии в богатой и знатной семье. Она была известна своей красотой, мудростью и образованием.

Екатерина была отдана христианству после встречи с Иисусом Христом и Девой Марией. Екатерина активно проповедовала христианскую веру, вовлекала в христианство многих людей. Это привело к тому, что во время правления императора Максимиана её начали преследовать.

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Девушку пытались заставить отречься от веры, но она отказалась. Тогда Екатерину подвергли жестким пыткам, в результате чего она умерла мученической смертью.

Что можно делать 24 ноября

В этот день нужно помолиться и поставить свечу. У святой стоит попросить женского счастья, здоровья и благополучия.

В этот день можно погадать на суженого.

В этот день можно устраивать посиделки. Но готовить можно только постные блюда.

Что нельзя делать 24 ноября

1. Нельзя 24 ноября тяжело работать и даже заниматься уборкой или рукоделием. В этот день лучше провести время в молитве.

2. Нельзя 24 ноября употреблять продукты животного происхождения. Так как продолжается Рождественский пост.

3. Нельзя 24 ноября разжигать костер. Так как в жизнь могут прийти неприятности.

4. Нельзя 24 ноября громко смеяться и танцевать. Иначе потом придется плакать.

Приметы 24 ноября

Если в этот день ясная погода, то зима будет холодной.

Если в этот день тепло, то во второй половине декабря будут сильные морозы.

Если в этот день оттепель и туман, то похолодание наступит после Варварыного дня.

Если в этот день на небе маленькие звезды, то скоро будет снегопад.

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