Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Почему в этот день нельзя громко смеяться и веселиться
- Кому нужно помолиться в этот день
24 ноября церковь почитает память святой великомученицы Екатерины. Как сообщает Главред, она родилась в Александрии в богатой и знатной семье. Она была известна своей красотой, мудростью и образованием.
Екатерина была отдана христианству после встречи с Иисусом Христом и Девой Марией. Екатерина активно проповедовала христианскую веру, вовлекала в христианство многих людей. Это привело к тому, что во время правления императора Максимиана её начали преследовать.
Девушку пытались заставить отречься от веры, но она отказалась. Тогда Екатерину подвергли жестким пыткам, в результате чего она умерла мученической смертью.
Что можно делать 24 ноября
- В этот день нужно помолиться и поставить свечу. У святой стоит попросить женского счастья, здоровья и благополучия.
- В этот день можно погадать на суженого.
- В этот день можно устраивать посиделки. Но готовить можно только постные блюда.
Что нельзя делать 24 ноября
1. Нельзя 24 ноября тяжело работать и даже заниматься уборкой или рукоделием. В этот день лучше провести время в молитве.
2. Нельзя 24 ноября употреблять продукты животного происхождения. Так как продолжается Рождественский пост.
3. Нельзя 24 ноября разжигать костер. Так как в жизнь могут прийти неприятности.
4. Нельзя 24 ноября громко смеяться и танцевать. Иначе потом придется плакать.
Приметы 24 ноября
- Если в этот день ясная погода, то зима будет холодной.
- Если в этот день тепло, то во второй половине декабря будут сильные морозы.
- Если в этот день оттепель и туман, то похолодание наступит после Варварыного дня.
- Если в этот день на небе маленькие звезды, то скоро будет снегопад.
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