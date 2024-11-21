Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

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- В четырех регионах и столице ввели экстренные отключения света
- В двух областях Украины ввели аварийные отключения
В четверг, 21 ноября по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения света в 4 областях Украины и городе Киев. Об этом сообщила компания ДТЭК в Telegram.
Экстренные отключения будут действовать кроме столицы ввели в действие в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
В то же время в Сумской и Житомирской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Свет в этих регионах выключают без соблюдения графиков.
"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении "Житомироблэнерго".
Как сообщили в Сумской ОВА, указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по ГАО. Впоследствии в области ввели специальные графики аварийных отключений (СГАО) для 1 очереди.
Важно, что по состоянию на 08:32 в КМВА сообщили об отмене в Киеве экстренных отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Энергетики переходят на почасовые отключения.
"Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графику", - говорится в сообщении.
Отключение света в Украине – что известно
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха следует быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.
Затем член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сообщил, что графики отключений света в Украине могут отменить уже в эти выходные, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия.
Ранее Главред также писал, что президент Владимир Зеленский рассказал – впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей выдержать все вызовы в энергетике.
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Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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