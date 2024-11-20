График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

Графики отключения света в Украине будут введены в период с 7:00 до 22:00.

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График отключения света на 21 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

Когда и в каких объемах будут действовать графики отключения света

Почему 21 ноября будут выключать свет

В Украине в четверг, 21 ноября, будут действовать графики отключения света. Электроэнергию будут выключать в период с 7:00 до 22:00. Об этом сообщает Укрэнерго.

В период с 7:00 до 11:00, а также с 19:00 до 22:00 будут действовать графики для одной очереди отключений. С 11:00 до 19:00 будут выключать сразу по две очереди.

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"График отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или официальных страницах оператора распределения. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Энергетики просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда появляется свет по графику.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.

В то же время, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.

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