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4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только

Ангелина Подвысоцкая
21 ноября 2024, 04:00
191
Эти правила помогут вам не только подготовиться к отключениям света, но и уберечь технику от поломок.
4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только
Что нужно делать в случае отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Украинцы живут в реалиях, при которых во многих городах часто отключают свет из-за российских обстрелов. Из-за резких отключений и включений света могут быть скачки напряжения, что может стать причиной поломки многих приборов. Better Homes & Gardens называет 4 вещи, которые всегда нужно делать в случае отключений света.

Что нужно делать в случае отключений света

1. Узнать о масштабах отключений света. Если отключение касается только вашего дома, то стоит вызвать электрика или проверить, не могло ли так произойти из-за скачка напряжения. Можно попробовать выключить и включить переключатель в щитке.

2. Сведите к минимуму открытие холодильника. Чем чаще вы будете открывать холодильник, тем быстрее он остынет и наполнится теплым воздухом. Если за окном холодное время года, то продукты можно хранить на балконе, в гараже или вовсе на улице, если вы живете в частном доме.

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3. Отключите устройства от сети. Когда подачу электричества возобновят, может произойти скачок напряжения и техника "сгорит". В худшем случае это может вызвать даже пожар.

4. Обратите внимание на батареи. Если отключение электроэнергии длительное и у вас также пропало отопление, то стоит серьезно задуматься о состоянии ваших труб. В холодное время года вода в трубах может замерзнуть, из-за чего трубы могут буквально лопнуть.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Как подготовиться к отключениям света

1. Держите устройства заряженными. Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки - о заряжённой батареи всего этого лучше позаботиться заранее. Также вы можете приобрести повербанки или зарядные станции.

2. Запасайтесь фонариками и батарейками. Лучше использовать фонарики или лампы, которые могут заряжаться от сети. Это также будет полезным, так как вы сможете сэкономить заряд батареи на вашем телефоне.

3. Приобретение генератора. Это дорогостоящий прибор, который работает от бензина или дизельного топлива. В то же время он может обеспечить вас подачей воды, света и даже отопления.

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