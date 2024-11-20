Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой 'Рубеж'

Ракета РС-26 не является ядерной, но ее мощность значительно превышает обычную баллистику, отметил Игорь Романенко.

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Решится ли РФ ударить ракетой РС-26 "Рубеж" / Колаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org, скриншот из видео

Кратко:

Ракета РС-26 "Рубеж" может достичь Киева за 8-10 минут

Вероятность пуска ракеты высока

Украинские системы ПВО не смогут сбивать "Рубеж" на больших высотах, поскольку для этого необходимы системы THAAD

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" способна долететь до Киева всего за 8-10 минут. Она мощнее обычных баллистических ракет, которые украинская ПВО уже неоднократно успешно уничтожала. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко изданию Фокус.

"В конвенционном плане имеем дело с неядерным оружием. Сама по себе ракета намного мощнее обычной баллистики, но специалисты ПВО научились "Кинжалы" сбивать. Теперь появилась новая ракета, россияне хотят влиять с ее помощью на "центры принятия решений" в Украине. Вероятность пуска с учетом глобальной обстановки высока", - отметил аналитик.

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Военный эксперт Павел Нарожный также не исключает возможности удара ракетой РС-26 по Украине. Он пояснил, что основная боеголовка ракеты может разделяться на несколько частей, каждая из которых весит более 100 килограммов. Это делает ракету опасной для больших площадей.

Эксперт считает, что использование фугасной части менее эффективно: она способна разрушить жилые дома, но не важные объекты.

"Разрушить Генштаб ВСУ, например, не получится. Здание выдержит и ядерный удар", - заверил Нарожный.

По его словам, украинские системы ПВО не смогут уничтожить "Рубеж" в верхних слоях атмосферы, поскольку для этого необходимы системы THAAD, передача которых даже не обсуждалась. В то же время он отметил, что системы Patriot могут сбивать боевые части ракеты.

Ракета РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Закрытие посольств в Киеве на фоне угрозы удара РФ - что известно

Как сообщал Главред, 20 ноября посольства США и нескольких других стран в Киеве временно закрыли свои офисы, поскольку они получили "конкретную" информацию о возможной "массированной" воздушной атаке на столицу Украины.

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия активно готовилась к зимним атакам. По его словам, враг накопил значительный запас ракет, подготовил авиацию и флот, а также обеспечил разнообразие вооружения для ударов.

Аналитик Шон Белл заявил, что усиление атак на Киев со стороны России стало следствием разрешения Запада на использование ракет для ударов вглубь российской территории. По его словам, посольства в Киеве могут стать целью для российских ударов.

Также в украинском информационном пространстве появились сообщения о возможном ударе России по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Главред выяснил, что это за ракета и насколько велика ее потенциальная угроза.

Кроме этого, военный эксперт Иван Киричевский подчеркнул, что для эффективного перехвата российских баллистических ракет средней дальности РС-26 "Рубеж" Украине нужны мобильные противоракетные комплексы THAAD. Он пояснил, что ракета РС-26 способна нести ядерный заряд и имеет дальность от 2000 до 6000 км.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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