Праздники уже 'на носу': когда колядуют, щедруют и посевают в Украине

В Украине есть много традиций, которые имеют особое значение.

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Когда колядуют в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда колядуют и щедруют по новому календарю

Что нужно делать на Новый год

В Украине есть много рождественских традиций. Издавна люди ходили колядовать, посевать и щедровать. Кроме того, с 1 сентября 2023 года православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, а потому еще не все привыкли к новым праздничным датам.

Главред решил разобраться, когда колядуют в Украине по новому календарю.

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Что делают на Рождество: колядуют или щедруют

В колядках прославляется рождение Иисуса Христа, а щедривки - это пожелание благополучия для семьи, дома и большого урожая в новом году. Поэтому исполняются эти песни в разное время. Именно на Рождество нужно петь колядки.

Когда колядуют и щедруют в 2025 году

Колядование традиционно начинается накануне Рождества, и по новому церковному календарю его можно начать вечером 24 декабря, или утром 25 декабря. Согласно обряду, колядники от дома к дому веселыми песнями сообщают о рождении Христа.

В то же время, щедрование происходит перед Старым Новым годом - 31 декабря. Данный день еще называют Щедрым вечером и Маланкой. Обычно этой традицией занимаются именно девушки. Они приветствуют хозяев песнями, выражают свои пожелания относительно достатка.

Когда дети ходят засевать

Посев происходит на праздник Василия, а теперь этот день выпадает на 1 января - Новый год. Этой традиции в основном придерживаются ребята. Они должны посетить дома до полудня, посыпать их зерном и спеть с позитивными пожеланиями.

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Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

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