Опасная привычка многих: можно ли мыть голову в Новый год - приметы

Единицы знают, почему плохая примета мыться в Новый год и какие могут быть последствия.

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Действительно ли плохая примета мыться в Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему мыть голову в Новый год опасно

Что, согласно приметам, не стоит делать в новогоднюю ночь

Новый год - важный праздник для многих, в который нужно не только праздновать наступление следующего года, но и придерживаться определенных традиций и примет. Например, не все знают, что не надо делать на Новый год в ванной.

Главред исследовал, почему нельзя мыться перед Новым годом согласно приметам и какие могут быть последствия такого, на первый взгляд будничного ухода.

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Как пишет 24 канал, согласно древним украинским и славянским верованиям, мытье перед Новым годом символизирует "смывание" удачи, достатка и благополучия. Особенно это касается последних дней декабря.

Во многих семьях советовали избегать мытья волос или купания 31 декабря, поскольку считали, что это может нарушить положительную энергетику, накопленную за год, и оставить человека без "счастья" на весь следующий год.

Несмотря на запрет мытья в новогоднюю ночь, к вопросу, можно ли мыть голову утром 31 декабря, приметы более снисходительны. Именно это время считается безопасным, поскольку до полуночи еще можно провести очищение как физическое, так и символическое, чтобы оставить старые проблемы в прошлом году. Если вы планируете подготовиться к празднику, лучше всего завершить все водные процедуры до наступления темноты.

Но мытье головы не единственная процедура, которую, согласно верованиям, заносят в перечень, что делать в Новый год к неудаче. Не стоит также:

Ссориться - считается, что конфликты в Новый год привлекут недоразумения на весь год.

Выносить мусор - это может "выбросить" благосостояние из дома.

Одалживать деньги - это может стать причиной финансовых трудностей.

Подметать - так вы можете "вымести" счастье.

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Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

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