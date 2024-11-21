Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Опасная привычка многих: можно ли мыть голову в Новый год - приметы

Анна Косик
21 ноября 2024, 05:36
54
Единицы знают, почему плохая примета мыться в Новый год и какие могут быть последствия.
Новый год, мытье волос
Действительно ли плохая примета мыться в Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему мыть голову в Новый год опасно
  • Что, согласно приметам, не стоит делать в новогоднюю ночь

Новый год - важный праздник для многих, в который нужно не только праздновать наступление следующего года, но и придерживаться определенных традиций и примет. Например, не все знают, что не надо делать на Новый год в ванной.

Главред исследовал, почему нельзя мыться перед Новым годом согласно приметам и какие могут быть последствия такого, на первый взгляд будничного ухода.

видео дня

Как пишет 24 канал, согласно древним украинским и славянским верованиям, мытье перед Новым годом символизирует "смывание" удачи, достатка и благополучия. Особенно это касается последних дней декабря.

Во многих семьях советовали избегать мытья волос или купания 31 декабря, поскольку считали, что это может нарушить положительную энергетику, накопленную за год, и оставить человека без "счастья" на весь следующий год.

Несмотря на запрет мытья в новогоднюю ночь, к вопросу, можно ли мыть голову утром 31 декабря, приметы более снисходительны. Именно это время считается безопасным, поскольку до полуночи еще можно провести очищение как физическое, так и символическое, чтобы оставить старые проблемы в прошлом году. Если вы планируете подготовиться к празднику, лучше всего завершить все водные процедуры до наступления темноты.

Но мытье головы не единственная процедура, которую, согласно верованиям, заносят в перечень, что делать в Новый год к неудаче. Не стоит также:

  • Ссориться - считается, что конфликты в Новый год привлекут недоразумения на весь год.
  • Выносить мусор - это может "выбросить" благосостояние из дома.
  • Одалживать деньги - это может стать причиной финансовых трудностей.
  • Подметать - так вы можете "вымести" счастье.

Читайте также:

Что такое приметы?

Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

волосы приметы Новый год 2025
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

06:39Украина
РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

00:15Украина
США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

Последние новости

06:39

В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

06:10

Кремль не готов остановить войнумнение

05:55

Гороскоп на завтра 22 ноября: Стрельцам - хорошие новости, Рыбам - удивительные вещи

05:36

Опасная привычка многих: можно ли мыть голову в Новый год - приметы

05:00

Как сейчас выглядит и как сложилась жизнь у Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы"Фото

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогнозКакой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз
04:50

Какой сегодня праздник 21 ноября 2024 года: почему в этот день запрещено веселиться

04:30

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

04:00

4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только

03:32

Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

Реклама
02:10

Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

01:30

Три выкидыша, измены и абьюз: Шер рассказала про тяжелую супружескую жизнь

01:17

США могут остановить войну: политолог дал неожиданный прогноз с участием Трампа

00:39

Очень большой христианский праздник: что нельзя делать 21 ноября

00:15

РФ наступает возле Великой Новоселки: в DeepState раскрыли новую цель врага

20 ноября, среда
23:58

Фикус поразит великолепием: садоводы поделились секретами ухода за растением

23:20

США готовы отменить почти 5 миллиардов долларов долга для Киева - Госдеп

23:14

"Планов не было": в выступлениях Орбакайте в террористической РФ поставили точку

23:06

Зеленский подписал закон о лишении госнаград предателей: что предусматривается

22:56

Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

22:50

Долетит до Киева за 8-10 минут: эксперт рассказал, ударит ли РФ ракетой "Рубеж"

Реклама
22:48

Заключенные "сражаются" за кровать P.Diddy в тюрьме

22:45

РФ готовит ракетный удар по Украине: дипломат выдал заявление о ядерном ударе

22:31

"Остались недели": ВСУ могут выйти из стратегического города на востоке

22:18

Отберут все: власти Украины жестко накажет предателей и путинистов

22:17

От здания ничего не осталось: первые кадры с места удара Storm Shadow в Курской областиВидео

22:07

Меган просто взбесится: принц Гарри сделал татуировку на видном месте

22:00

Угроза ядерного удара и закрытие посольств: главные новости Украины (дайджест)

21:20

Британия утилизирует военные корабли, вертолеты и беспилотники: что происходит

21:06

Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

20:56

"У нас сумасшедший сосед": Зеленский о сообщениях о "мощной атаке" РФ

20:50

Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

20:50

Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

20:20

Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

20:17

"Опередили врага": начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

19:49

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

19:40

Мороз -8, снегопады и гололедица: Украину накрывает очень мощная непогода

19:31

У Путина готовят заморозку вкладов россиян, "на Валдае" уже одобрили это решение

19:26

Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

19:10

Ким Чен Ын садит Путина на оружейную иглумнение

19:06

ВСУ "на характере" отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

Реклама
18:56

График отключения света на 21 ноября: сколько часов придется сидеть в темноте

18:47

Прицел на Крым: какие объекты ВСУ могут атаковать ракетами США - Братчук

18:39

Угроза ядерного удара: может ли Украина сбивать ракеты РС-26 "Рубеж" - СМИ

18:36

Тюремный срок с конфискацией: в СБУ приговорили путиниста Машкова

18:27

Украина под угрозой ракетного удара, РФ подняла в воздух авиацию

18:16

Путин хочет разделить Украину на три части: что известно о коварном плане РФ

18:16

Хитрый трюк для водителей: как разморозить лобовое стекло с помощью пакета

18:15

"Я бы ему кое-что ампутировала": Лолита набросилась на россиянина и дружка Киркорова

17:50

"Дал добро": Байден советовался с Трампом относительно ударов ATACMS по РФ

17:16

Откуда на самом деле происходит термин "медовый месяц": неожиданное объяснение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять