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Традиция зародилась неожиданно: почему мы пьем шампанское на Новый год

Ангелина Подвысоцкая
15 ноября 2024, 19:04
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Оказывается, что традиция пить шампанское накануне Нового года появилась благодаря войне.
шампанское, Новый год
Почему на Новый год бьют шампанское / Коллаж: Главред, фото: pexels

Уже не за горами Новый год и многие начинают готовиться к празднику. Все начинают думать о том, что же поставить на праздничный стол. Не забывают и о шампанском, которое уже много лет является одним из символов Нового года. Однако мало кто знает, почему мы пьем шампанское на Новый год.

Главред со ссылкой на InVino рассказывает о том, что символизирует шампанское и почему именно шампанское пьют на Новый год.

Почему шампанское новогодний напиток

Традиция на Новый год пить алкоголь берет свое начало еще из декабря 1812 года. Во время войны французы проводили свое наступление и везли за собой не только пушки провиант, но и тысячи ящиков шампанского. Бутылки они тащили, так как были уверены в своей победе и собирались пить шампанское в Москве.

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Однако все произошло наоборот и французы были вынуждены убегать, оставляя свое шампанское. Тогда русские солдаты праздновали свою победу как раз накануне Нового года и пили французское шампанское. Через год, в 1813, снова все подымали бокалы с шампанским в новогоднюю ночь, отмечая годовщину победы.

В 60-х годах XX века советское правительство выдало постановление, по которому шампанское должно быть в каждом доме в новогоднюю ночью Тогда началось производство "Советского шампанского". Так и зародилась традиция пить в канун Нового года.

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InVino‍ - это сеть магазинов и интернет-магазин в Украине, который специализируется на продаже вина и другого алкоголя. В магазине представлены напитки известных брендов из разных стран мира.

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