Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Мольфар Максим Гордеев назвал три вещи, выбрасывая которые вы можете себе навредить.

https://glavred.info/life/vy-sami-snimete-zashchitu-s-sebya-i-vsey-semi-kakie-veshchi-nikogda-nelzya-vybrasyvat-10614710.html Ссылка скопирована

Какие вещи никогда нельзя выбрасывать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Вы когда-нибудь задумывались, почему наши бабушки хранили все старинные вещи и не спешили их выбрасывать? Для них это память, может, даже семейная реликвия. В то же время есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать. Главред сообщает, что мольфар Максим Гордеев назвал эти вещи и объяснил, почему их нельзя выбрасывать.

Какие вещи нельзя выбрасывать

1. Старинные ключи. Если вы нашли дома такие ключи, не стоит их выбрасывать ни в коем случае. Мольфар говорит, что такие вещи не только открывают и закрывают двери. Старинные ключи являются символом доступа к секретам и защиты дома от злых духов. Считается, что ключ, который был в семье на протяжении поколений, хранит энергию вашего рода.

2. Старые фотографии. Считается, что если выбросить фотографии, на которых изображены ваши предки, вы можете потерять связь с ними. К тому же это может разгневать души ваших родственников. Фотографии хранят моменты и эмоции тех, кто на них изображен.

видео дня

3. Свадебное платье. Эта вещь является настоящим оберегом для семьи, так как она наполнена энергией любви и защиты, которая передается платью в момент церемонии. Если вы выбросите свадебное платье, то рискуете оставить свой брак без защиты.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя никогда выбрасывать:

Вас также заинтересует:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред