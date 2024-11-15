Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы когда-нибудь задумывались, почему наши бабушки хранили все старинные вещи и не спешили их выбрасывать? Для них это память, может, даже семейная реликвия. В то же время есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать. Главред сообщает, что мольфар Максим Гордеев назвал эти вещи и объяснил, почему их нельзя выбрасывать.
Какие вещи нельзя выбрасывать
1. Старинные ключи. Если вы нашли дома такие ключи, не стоит их выбрасывать ни в коем случае. Мольфар говорит, что такие вещи не только открывают и закрывают двери. Старинные ключи являются символом доступа к секретам и защиты дома от злых духов. Считается, что ключ, который был в семье на протяжении поколений, хранит энергию вашего рода.
2. Старые фотографии. Считается, что если выбросить фотографии, на которых изображены ваши предки, вы можете потерять связь с ними. К тому же это может разгневать души ваших родственников. Фотографии хранят моменты и эмоции тех, кто на них изображен.
3. Свадебное платье. Эта вещь является настоящим оберегом для семьи, так как она наполнена энергией любви и защиты, которая передается платью в момент церемонии. Если вы выбросите свадебное платье, то рискуете оставить свой брак без защиты.
Смотрите видео о том, какие вещи нельзя никогда выбрасывать:
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Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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