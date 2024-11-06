Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Известный украинский мольфар рассказал, как притянуть к себе деньги.

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Как притянуть деньги в жизнь / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Что узнаете:

Как притянуть к себе деньги

Зачем класть монету в обувь

Каждый человек может притянуть к себе деньги и открыть свой денежный поток. Мало кто знает, но помочь может обычная монета. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, как мгновенно притянуть деньги в вашу жизнь и забыть о бедности.

Как притянуть деньги

Мольфар советует провести очень простой ритуал. Вам нужно взять только одну обычную монету и положить ее под стельку обуви, которую вы чаще всего обуваете. в обуви с монеткой следует пройти по улице.

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По возвращении домой нужно достать эту монету из обуви и выбросить ее в окно через левое плечо.

"Вы удивитесь, но после этого деньги сами начнут находить к вам путь и приходить из самых разных источников", - сказал Гордеев.

Смотрите видео о том, как притянуть к себе деньги:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, мольфар Максим Гордеев рассказывал о том, какие вещи категорически нельзя ставить на пол. Он утверждает, что пол является энергетически опасным местом. Если ставить вещи на пол, они впитают в себя весь негатив и принесут проблемы в вашу жизнь.

Также мольфар назвал сны, которые принесут беды и несчастья. Оказывается, что даже в обычных снах могут появиться образы, увидев которые стоит насторожиться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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