Почему в церкви нельзя говорить сколько часов: 7 запретов, которые уберегут от порчи

В церкви могут приходить ведьмы, которые ищут человека, чтобы сбросить на него все свои грехи.

https://glavred.info/life/pochemu-v-cerkvi-nelzya-govorit-skolko-chasov-7-zapretov-kotorye-uberegut-ot-porchi-10611956.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать в церкви / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Почему в церкви нельзя говорить сколько часов

Что нельзя делать со свечами в церкви

Где становиться в церкви, чтобы уберечь себя от порчи

Многие люди время от времени ходят в церковь. Кто-то посещает святыню только на большие праздники, кто-то - каждое воскресенье. Однако оказывается, что церковь может превратиться в энергетически очень грязное место. Главред рассказывает, что ни в коем случае нельзя делать в церкви, чтобы негативные люди не смогли вас сглазить.

Почему церковь - грязное место

Церковь в праздничные дни превращается в место большого скопления людей. В такие дни туда приходят не только люди, которые хотят наполниться энергетически и помолиться за себя и близких, но и те люди, которые хотят сбросить с себя грехи. В дни, когда в церкви много людей, туда приходят также колдуны и ведьмы.

видео дня

Именно в церкви эти энергетически негативные люди ищут так называемую жертву, на которую они хотят сбросить свой груз после различных черных обрядов. Следует обратить внимание на то, что порча, которая была наведена в храме или церкви в дни больших праздников, снимается очень трудно и может серьезно навредить вашей жизни.

Как уберечь себя от порчи в церкви

1. В церковь нужно заходить исключительно через калитку. Следует отметить, что через главные ворота, по правилам, заносят для отпевания тела умерших.

2. В церкви ни в коем случае нельзя использовать чужие платки или юбки. Именно на такие вещи часто сбрасывают негатив, наводят болезни и порчу. Человек, который наденет такую вещь, может перенять это на себя. Если вы не взяли с собой платок, лучше заходить в храм с непокрытой головой, это не считается грехом.

3. В храме или церкви следует становиться так, чтобы за спиной была стена. За спинами прихожан часто пытаются становиться женщины, которые читают в спину заговоры и воруют здоровье, удачу и годы жизни.

4. Ни в коем случае не следует поддерживать разговор с чужими людьми. Это могут быть обычные бабушки, которые могут спросить о том, сколько сейчас времени, сколько куполов в церкви, сколько икон или чего-либо другого. Считается, что число, которое вы назовете, будет означать, что столько лет они у вас украдут.

5. Нельзя ставить свечи вместо других людей, передавать свечи или наливать кому-то святую воду. Также нельзя давать, чтобы кто-то зажег свечу вместо вас.

6. В храме и на его территории нельзя ничего брать и давать другим людям. Если вы хотите дать милостыню, то делать это следует только при входе в храм, а не при выходе.

7. Если вы поставили свечу, то следует подождать, пока она догорит хотя бы до половины. Нередко приходят разные женщины, касаются их, переставляют и пытаются потушить. Ни в коем случае нельзя допускать подобное.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред