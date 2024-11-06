Популярное выражение "присесть на дорожку": как оно возникло и что означает

Среди украинцев очень распространена традиция садиться на дорожку перед поездкой.

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Откуда пошло выражение "сесть на дорожку" / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Что означает выражение "присесть на дорожку"

Откуда пошла традиция садиться перед дорогой

В Украине почти всем известно выражение "присядем на дорожку". Это уже стало традицией - сесть на минутку перед выходом из дома, если вы отправляетесь в дорогу. Однако мало кто знает, откуда же пошло это выражение и почему так начали говорить. Главред рассказывает об истории появления этого выражения.

Откуда пошло выражение "присесть на дорожку"

Есть несколько версий происхождения этого выражения и обычая. Наши предки верили, что нельзя в спешке покидать свое жилище, потому что тогда домовой может покинуть дом и уехать вместе с хозяином, оставляя его без защитника.

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Если вы присядете на дорожку, то покажете домовому, что вы не собираетесь покидать его полностью.

Также считалось, что следует перечислить все вещи, которые вы забираете с собой в дорогу, чтобы не забыть их в другом месте. Верующие люди читали молитву, сидя перед дорогой. В молитве просили об удаче и сохранении имущества.

Кроме того, в древности, отправляясь в бой, воин обязательно должен был сесть, чтобы набраться сил от родного дома. Если он не возвращался живым, в доме оставалась его энергетика.

В наше время люди садятся на дорожку, думают о хорошем и вспоминают, все ли вещи они взяли.

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