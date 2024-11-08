Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

Что можно делать 9 ноября. Строгие приметы и запреты, которые принесут благополучие и удачу.

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Что нельзя делать 9 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день появился туман

Почему нельзя стричь ногти в этот день

Что нужно отдать другим 9 ноября

9 ноября церковь почитает память святых преподобных Матроны и Теоктисты. Как сообщает Главред, Матрона родилась в семье благочестивых христиан и с детства вела духовный и благочестивый образ жизни. Она жила в маленьком селе и все время молилась. Она получила дар пророческого знания и могла исцелять людей.

Теоктиста также была святой и верной служительницей Божией. Она приняла монашество в юном возрасте и стала монахиней. Женщина отличалась исключительной набожностью, соблюдала аскетические практики.

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Теоктиста непрерывно молилась за других людей. Она также получила дар пророчества и духовного видения, чем помогла людям найти их жизненный путь.

Что можно делать 9 ноября

В этот день нужно отдать свою ненужную одежду нуждающимся. Но главное отдавать качественные вещи, у которых нет изношенного вида.

В этот день обязательно займитесь любимым делом. Это принесет вам благополучие и удачу в финансах.

Что нельзя делать 9 ноября

1. Нельзя 9 ноября стричь волосы, ногти и делать маникюр. Предки верили, что тогда у вас будет слабое здоровье всю зиму.

2. Нельзя 9 ноября ссориться со своими родными. Иначе конфликт затянется.

3. Нельзя 9 ноября лениться. Считается, что тогда могут начаться проблемы с деньгами.

Приметы 9 ноября

Если этим утром туман, то будет оттепель.

Если в этот день на деревьях иней, то будет мороз.

Если в этот день идет снег, то май будет дождливым.

Если в этот день идет дождь, то в следующем огню будет большой урожай пшеницы.

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