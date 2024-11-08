Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день появился туман
- Почему нельзя стричь ногти в этот день
- Что нужно отдать другим 9 ноября
9 ноября церковь почитает память святых преподобных Матроны и Теоктисты. Как сообщает Главред, Матрона родилась в семье благочестивых христиан и с детства вела духовный и благочестивый образ жизни. Она жила в маленьком селе и все время молилась. Она получила дар пророческого знания и могла исцелять людей.
Теоктиста также была святой и верной служительницей Божией. Она приняла монашество в юном возрасте и стала монахиней. Женщина отличалась исключительной набожностью, соблюдала аскетические практики.
Теоктиста непрерывно молилась за других людей. Она также получила дар пророчества и духовного видения, чем помогла людям найти их жизненный путь.
Что можно делать 9 ноября
- В этот день нужно отдать свою ненужную одежду нуждающимся. Но главное отдавать качественные вещи, у которых нет изношенного вида.
- В этот день обязательно займитесь любимым делом. Это принесет вам благополучие и удачу в финансах.
Что нельзя делать 9 ноября
1. Нельзя 9 ноября стричь волосы, ногти и делать маникюр. Предки верили, что тогда у вас будет слабое здоровье всю зиму.
2. Нельзя 9 ноября ссориться со своими родными. Иначе конфликт затянется.
3. Нельзя 9 ноября лениться. Считается, что тогда могут начаться проблемы с деньгами.
Приметы 9 ноября
- Если этим утром туман, то будет оттепель.
- Если в этот день на деревьях иней, то будет мороз.
- Если в этот день идет снег, то май будет дождливым.
- Если в этот день идет дождь, то в следующем огню будет большой урожай пшеницы.
Что стоит учитывать читателю
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