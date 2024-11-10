Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день животные не выходят из дома
- Почему в этот день нужно приготовить борщ
- Что нужно выбросить из дома 11 ноября
11 ноября церковь почитает память святых мучеников Мины, Виктора и Викентия. Как сообщает Главред, Мина и Виктор были военными. Они оба пострадали за свою веру во время гонений.
В разных странах и в разное время их поймали и заставляли отречься от веры, принося жертву языческим богам. Однако мужчины отказались, после чего их жестоко пытали и казнили.
Виктор был священником и монахом. Он также был арестован во время гонений. Произошло это во времена правления императора Диоклетиана. Виктора жестоко пытали, но он остался непоколебим и предан своей вере. Он также был казнен и остается одним из самых почитаемых святых в Испании.
Что можно делать 11 ноября
- В этот день нужно сварить борщ и накормить им всю семью. Считается, что тогда вы будете здоровыми всю зиму.
- В этот день нужно выбросить из дома всю испорченную посуду. Предки верили, что она притягивает отрицательную энергию.
Что нельзя делать 11 ноября
1. Нельзя 11 ноября свататься и венчаться. Предки верили, что такой брак быстро распадется.
2. Нельзя 11 ноября дарить подарки, особенно полотенца или другие предметы для ванной. Считается, что это принесет беды и тому, кому подарили, и тому, кто подарил.
Приметы 11 ноября
- Если в этот день гуси вышли на лед, то к Рождеству потеплеет.
- Если в этот день тепло, но пасмурно, то зима будет теплой.
- Если в этот день животные не выходят из дома, то придет похолодание.
- Если в этот день солнце светит ярко, то скоро начнутся сильные заморозки.
Что стоит учитывать читателю
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