Начнется "черная полоса": что ни в коем случае нельзя дарить - приметы 11 ноября

Что можно делать 11 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных проблем.

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Что нельзя делать 11 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день животные не выходят из дома

Почему в этот день нужно приготовить борщ

Что нужно выбросить из дома 11 ноября

11 ноября церковь почитает память святых мучеников Мины, Виктора и Викентия. Как сообщает Главред, Мина и Виктор были военными. Они оба пострадали за свою веру во время гонений.

В разных странах и в разное время их поймали и заставляли отречься от веры, принося жертву языческим богам. Однако мужчины отказались, после чего их жестоко пытали и казнили.

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Виктор был священником и монахом. Он также был арестован во время гонений. Произошло это во времена правления императора Диоклетиана. Виктора жестоко пытали, но он остался непоколебим и предан своей вере. Он также был казнен и остается одним из самых почитаемых святых в Испании.

Что можно делать 11 ноября

В этот день нужно сварить борщ и накормить им всю семью. Считается, что тогда вы будете здоровыми всю зиму.

В этот день нужно выбросить из дома всю испорченную посуду. Предки верили, что она притягивает отрицательную энергию.

Что нельзя делать 11 ноября

1. Нельзя 11 ноября свататься и венчаться. Предки верили, что такой брак быстро распадется.

2. Нельзя 11 ноября дарить подарки, особенно полотенца или другие предметы для ванной. Считается, что это принесет беды и тому, кому подарили, и тому, кто подарил.

Приметы 11 ноября

Если в этот день гуси вышли на лед, то к Рождеству потеплеет.

Если в этот день тепло, но пасмурно, то зима будет теплой.

Если в этот день животные не выходят из дома, то придет похолодание.

Если в этот день солнце светит ярко, то скоро начнутся сильные заморозки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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