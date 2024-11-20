Хотели украсть 27 млн грн: руководителей в Силах логистики ВСУ поймали на хищении

Руководители структурных подразделений Сил логистики ВСУ организовали схему по хищению средств на закупки запчастей к самолетам.

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Руководителей подразделений Сил логистики ВСУ подозревают в хищении средств / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Двух руководителей структурных подразделений Сил логистики ВСУ подозревают в хищении бюджетных средств. Они "переплатили" 27,3 миллиона гривен на закупке запчастей к украинским боевым самолетам. Им сообщили о подозрении. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Руководители подразделений злоупотребляли служебным положением в пользу представителей двух частных обществ. Они обеспечили их победу в тендерах на закупку авиационных комплектующих.

"При содействии должностных лиц на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. Зато более выгодные коммерческие предложения еще одного участника или умышленно исказили, или же совсем проигнорировали", - говорится в сообщении.

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В результате заключения невыгодных контрактов было переплачено 27,3 миллиона гривен.

Руководителей подразделений Сил логистики ВСУ подозревают в хищении средств / фото: НАБУ

Служба безопасности Украины отмечает, что руководителям уже сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

Кроме того, ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

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