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"Украина может истощиться быстрее РФ": война может приобрести глобальный характер - Олещук

Алёна Воронина
21 ноября 2024, 12:33
181
В войне на истощение Украина может истощиться быстрее РФ, ведь ресурсов у нас меньше, как и возможностей, чтобы поддерживать такую войну, отмечает эксперт.
ВСУ, фронт
Украина должна готовиться к разным вариантам, отмечает Олещук/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Украина может истощиться быстрее РФ в войне на истощение
  • Проблемы нарастают и у Украины, и у России
  • Наше государство должно готовиться к различным вариантам

Реализация представленного президентом Владимиром Зеленским внутреннего плана устойчивости Украины может столкнуться с препятствиями. Ситуация сейчас достаточно сложная и характеризуется наличием больших проблем.

Проблемы, которые есть в Украине, никуда не исчезнут автоматически. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в интервью Главреду.

"Кроме презентации плана, президент призвал честно обсуждать проблемы для поиска решений. Я не жду, что все будет легко, просто, понятно. Проблемы будут, и россияне будут пытаться их усиливать. В войне на истощение Украина может истощиться быстрее России, потому что ресурсов Украины значительно меньше, как и возможностей, чтобы поддерживать такую войну", - отметил Олещук.

В то же время он подчеркнул, что не надо думать, что у страны-агрессора России нет проблем - они так же нарастают. Эксперт отметил, что никто не может сказать, где та точка, когда эти проблемы превратятся во что-то серьезное, что глобально повлияет на характер боевых действий и их перспективы.

"Поэтому Украина должна готовиться к различным вариантам, ведь никому неизвестно, куда всех заведет эскалация. Россия все активнее привлекает различные маргинальные террористические режимы с целью их поддержки, а сама таким образом включается в многочисленные конфликты за пределами Украины, поддерживая своих партнеров и союзников. Призрак Мировой войны очень долго висит над нами, и все это понимают. И никто не может гарантировать, что в определенный момент этот конфликт не приобретет глобальный характер, а Украина не станет в нем одним из фронтов такой войны", - сказал Олещук.

Эксперт отметил, что делать какие-то прогнозы в этой ситуации - чрезвычайно неблагодарное дело. По его словам, есть много вариантов, по которым может развиваться ситуация. Они могут включать как попытки со стороны партнеров заморозить войну в Украине и таким образом успокоить себя хотя бы на некоторое время, так и наоборот, когда конфликт глобализируется внезапно и с абсолютно непрогнозируемыми последствиями.

"Варианты есть разные, и надо понимать, что и обстоятельства для Украины тоже постоянно меняются. Когда тысячу дней назад начиналась полномасштабная война, давали 72 часа на существование Украины. Сейчас ситуация другая - это не значит, что вырисовываются очень хорошие перспективы, но все пошло совсем не так, как прогнозировали абсолютно все в Украине, России и государствах Запада. Поэтому надо быть готовыми к разным вариантам", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Петра Олещука Главреду о плане устойчивости Зеленского:

План стойкости Зеленского Инфографика
План стойкости Зеленского/ Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что ВСУ успешно восстанавливают позиции - на кону большой город в Донецкой области. Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.

В Forbes отметили, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по командованию РФ в Курской области. Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.

Также сообщалось, что РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету во время утренней атаки по Украине. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине Владимир Зеленский Петр Олещук
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