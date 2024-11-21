Приказали молчать: Захарова оконфузилась из-за удара РФ межконтинентальной ракетой

Пресс-секретарю МИД РФ по неизвестным причинам запретили каким-либо образом объяснять использование Россией такого типа ракет.

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Комментировать применение межконтинентальной ракеты в РФ строго запретили / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pvkshid, скриншот из видео

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Захаровой запретили комментировать запуск межконтитентальной баллистической ракеты

Пресс-секретарь МИД разоблачила приказ, который должен был быть непубличным

Во время атаки Украины в четверг, 21 ноября, страна-агрессор Россия запустила межконтитентальную баллистическую ракету из Астраханской области. Однако после этого в Кремле почему-то решили всячески избегать комментариев по этому поводу.

Доказательством этого является то, что прямо во время брифинга Министерства иностранных дел РФ пресс-секретарю Марии Захаровой позвонили "сверху" и сказали следующее: "Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запретили говорить, (приказ - Главред) действителен еще".

видео дня

Хотя, очевидно, это указание должно было оставаться вне ушей присутствующих на брифинге, Захарова сделала так, что это услышали все, ведь забыла отойти от микрофона.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео инцидента на брифинге Захаровой:

Свой провал спикер МИД страны-агрессора, похоже, не заметила, ведь после получения приказа лишь ответила: "Да, хорошо спасибо", после чего спокойно продолжила брифинг.

Удар по Украине межконтинентальной ядерной ракетой РФ

Недавно в украинском инфопространстве появилась информация о том, что РФ якобы планирует ударить по Украине стратегической баллистической ракетой, а именно РС-26 "Рубеж".

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

Военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский заявлял, что ракета РС-26 давно готова к использованию. Она является отработанной разработкой, которая успешно прошла испытания.

Ранее также Главред писал, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, эксперт в области ПВО Игорь Романенко предупреждал, что российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" способна долететь до Киева всего за 8-10 минут. Она мощнее обычных баллистических ракет, которые украинская ПВО уже неоднократно успешно уничтожала.

Уже 21 ноября в Воздушных силах Украины официально подтвердили, что РФ таки запустила по Украине межконтитентальную баллистическую ракету, но деталей не обнародовали.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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