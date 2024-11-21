Залужный выступил с громким заявлением: "Третья мировая война уже началась"

Залужный призвал Запад готовиться и делать все, чтобы Третья мировая война не распространилась за пределы Украины.

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Залужный заявил о начале Третьей мировой войны / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в Великобритании, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из выступления Залужного:

Началась Третья мировая война

РФ прямо привлекли к войне военных из Северной Кореи

Миру нужно готовиться

Третья мировая война уже началась. В этом убежден посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Об этом он лично заявил во время выступления на церемонии награждения УП-100.

Такое мнение он высказал на фоне того, как РФ прямо привлекла своих союзников в войну против Украины.

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"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали", - заявил Залужный.

Он акцентировал на том, что мир должен готовиться к тому, что Третья мировая война может распространиться и на их территории. Сейчас у них есть возможность помешать распространению боевых действий.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - подытожил Залужный.

Война РФ и НАТО - что известно

Как подчеркивал Главред, бывший британский премьер Борис Джонсон назвал условие, когда Великобритании придется отправить войска в Украину. Если коллективная безопасность будет подорвана усилившейся Россией, разные части Европы окажутся под угрозой.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский анонсировал, что в Совете ЕС состоится серьезная дискуссия. По его словам, "границы не могут быть изменены силой".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также предупредила, что со стороны РФ нависает новая угроза. Именно поэтому, в этот опасный период европейские партнеры Украины не должны давать заднюю, или просто ждать.

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