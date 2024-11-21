Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

Даяна Швец
21 ноября 2024, 13:56
277
Благодаря ожесточенному сопротивлению украинских воинов врагу не удалось достичь целей.
Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг
Путин поставил новую цель на фронте / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Что утверждает эксперт Федоренко:

  • Враг терпит потери на Купянском направлении
  • Путин поставил приказ к Новому году завершить наступление

Враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Такой информацией в эфире телемарафона поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

видео дня

По его словам, Кремль дал приказ завершить наступление к Новому году, однако не все пошло в планах врага по маслу.

Даже наоборот - благодаря мощному сопротивлению Сил обороны оккупанты терпят значительные потери и не имеют существенных успехов.

Купянск Инфографика
Купянск - что известно / Инфографика: Главред

Противнику не удалось достичь кровавых целей и до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и установить контроль над левобережной частью Купянщины.

"За неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных успехов на поле боя. Хотя при этом ежедневно несет очень серьезные потери, в частности в живой силе. Сейчас, когда упали листья, мы можем увидеть, что лесопосадки, которые являются основными логистическими путями противника, по которым он пытается маневрировать, буквально усеяны телами убитых оккупантов", – рассказал Федоренко.

Однако, как указывает командир батальона, агрессор все еще может продолжать попытки захвата, ведь все еще имеет силы и резервы.

"К Новому году – следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", – отметил военный.

Однако Федоренко не сомневается, что защитники Украины снова разгромят оккупантов и сорвут планы врага.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". Если Силы обороны Украины начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ, войскам КНДР будет не сладко.

В то же время эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук утверждает, что война может приобрести глобальный характер. К сожалению, Украина может истощиться быстрее РФ, ведь ресурсов у нас меньше, как и возможностей.

В то же время военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении. По его словам, враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки.

Еще больше интересных новостей:

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова ВСУ Федоренко Купянск Харьковская область война на Донбассе новости Харьковщины война России и Украины контрнаступление ВСУ Купянское направление Купянск-Узловой
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

14:48Мир
Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моменты

Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моменты

14:41Украина
Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой

14:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Зима озолотит представителей трех знаков Зодиака: кто сказочно разбогатеет

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

Секретные комбинации для водителей: как проверить двигатель с помощью педалей

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

Последние новости

15:11

"Не важнее, чем кто-то": популярный актер признался, есть ли у него бронь

15:02

РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру - CNN

14:48

Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

14:48

Убойное средство гарантирует результат: как выгнать тараканов раз и навсегда

14:41

Как долго будет реализовываться План стойкости - эксперт указал на важные моментыВидео

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
14:32

"Все утро любуюсь": Настя Каменских заинтриговала подарком не от Потапа

14:25

РЭБы более чем на 12 миллионов: как Анатолий Шкрибляк, БФ "Надежда" и Валерий Дубиль помогают фронту актуально

14:02

Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетойФото

13:56

Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

Реклама
13:33

Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

13:10

Чем отличаются два рабочих: надо найти 3 отличия всего за 15 секунд

13:04

Войскам КНДР будет несладко: удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле"

13:02

Приказали молчать: Захарова оконфузилась из-за удара РФ межконтинентальной ракетой

12:58

"Поэтому и страшный такой": молчун Витас оказался в клинике - детали

12:33

6 знаков зодиака, которые не могут хранить секреты

12:33

"Украина может истощиться быстрее РФ": война может приобрести глобальный характер - ОлещукВидео

12:14

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

12:12

РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых, среди них - детиФото

12:11

Как определить возраст котенка: топ самых простых методов

11:42

В РФ снова намекают на ядерку: Захарова угрожает Польше из-за базы ПРО

Реклама
11:32

Пострадавшие и разрушения в Днепре: что известно о последствиях ракетного удараФото

11:20

Ударит сильный мороз: в каких областях снизится температура и будет снег

10:57

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Собакам - гнев, Кроликам - сплетни

10:52

"Броня просто не доезжает": военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении

10:45

Хитрые водители Японии прикрывают колеса дощечками: зачем они так делают

10:23

Венгрия боится ядерного удара РФ: у границы с Украиной готовят системы ПВО

10:19

Снег, гололед и морозы: в Украине серьезно испортится погодаФото

09:57

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

09:43

РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету: стали известны детали утреннего удара

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 ноября (обновляется)

09:16

ВСУ успешно восстанавливают позиции: на кону большой город в Донецкой области - ISW

09:11

Карта Deep State онлайн за 21 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

Киев засыпало снегом: синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодняФото

08:43

"Умерла, так умерла": сын Светличной ошеломил высказыванием о смерти матери

08:15

Удар Storm Shadow по Курщине: ВСУ ударили по командованию РФ — Forbes

08:10

Почему у Рамштайна есть свои пределы?мнение

08:03

"Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства

07:47

Взрывы в Днепре: РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары

07:43

Графики уже не действуют: в Украине вводят экстренные отключения света - ДТЭК

06:39

В РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине: что известно

Реклама
06:10

Кремль не готов остановить войнумнение

05:55

Гороскоп на завтра 22 ноября: Стрельцам - хорошие новости, Рыбам - удивительные вещи

05:36

Опасная привычка многих: можно ли мыть голову в Новый год - приметы

05:00

Как сейчас выглядит и как сложилась жизнь у Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы"Фото

04:50

Какой сегодня праздник 21 ноября 2024 года: почему в этот день запрещено веселиться

04:30

Что означает красная линия на трассе: водителям рассказали о новой разметке

04:00

4 вещи, которые нужно делать при отключениях света: сохранит технику и не только

03:32

Ни на градус больше: какой должна быть температура в морозилке - цифры удивят

02:10

Сложные ситуации не страшны: какие инструменты надо положить в машину зимой

01:30

Три выкидыша, измены и абьюз: Шер рассказала про тяжелую супружескую жизнь

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять