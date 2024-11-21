Путин поставил новую цель на фронте: какой город нацелился захватить враг

Благодаря ожесточенному сопротивлению украинских воинов врагу не удалось достичь целей.

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Путин поставил новую цель на фронте / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Что утверждает эксперт Федоренко:

Враг терпит потери на Купянском направлении

Путин поставил приказ к Новому году завершить наступление

Враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Такой информацией в эфире телемарафона поделился командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

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По его словам, Кремль дал приказ завершить наступление к Новому году, однако не все пошло в планах врага по маслу.

Даже наоборот - благодаря мощному сопротивлению Сил обороны оккупанты терпят значительные потери и не имеют существенных успехов.

Купянск - что известно / Инфографика: Главред

Противнику не удалось достичь кровавых целей и до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и установить контроль над левобережной частью Купянщины.

"За неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных успехов на поле боя. Хотя при этом ежедневно несет очень серьезные потери, в частности в живой силе. Сейчас, когда упали листья, мы можем увидеть, что лесопосадки, которые являются основными логистическими путями противника, по которым он пытается маневрировать, буквально усеяны телами убитых оккупантов", – рассказал Федоренко.

Однако, как указывает командир батальона, агрессор все еще может продолжать попытки захвата, ведь все еще имеет силы и резервы.

"К Новому году – следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", – отметил военный.

Однако Федоренко не сомневается, что защитники Украины снова разгромят оккупантов и сорвут планы врага.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, удары вглубь РФ перепишут "ситуацию на земле". Если Силы обороны Украины начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ, войскам КНДР будет не сладко.

В то же время эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук утверждает, что война может приобрести глобальный характер. К сожалению, Украина может истощиться быстрее РФ, ведь ресурсов у нас меньше, как и возможностей.

В то же время военный назвал проблему армии РФ на Покровском направлении. По его словам, враг практически прекратил до последнего времени использование брони на переднем крае и стал массово применять пехоту, ведь броня просто не доезжала до точки высадки.

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Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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