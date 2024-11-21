Супруги переехали в новый дом и были напуганы находкой: Сеть взбудоражила история

Переезд обычно стрессовый, но стоит того, когда получаешь ключи от нового дома. Однако для одной пары это обернулось неприятным сюрпризом.

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Семейная пара нашла в новом доме больше, чем ожидала / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

Пара приобрела и переехала в новый дом

В доме новых владельцев шокировала находка

Завершение покупки дома - это обычно радостный момент, но для одной пары этот опыт стал невероятно запутанным и даже тревожным. Когда они вошли в новый дом, они были поражены тем, что предыдущие владельцы оставили все - мебель, кухонные приборы, личные вещи, даже еду на кухне.

Главред расскажет о необычной истории переезда.

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Паре сказали, что предыдущие владельцы "уехали за границу". Новые владельцы были удивлены такой беспечностью предыдущих владельцев, которые, казалось бы, просто собрали свои чемоданы и уехали, пишет Mirror.

Поделившись ситуацией на Reddit, новые жильцы отметили, что начали паковать оставленные вещи в мешки для мусора, но не знали, как быстро можно избавиться от этого имущества законным путем. Через некоторое время к ним обратился член семьи продавцов с просьбой вернуть некоторые личные вещи. Этот человек также сообщил, что предыдущие владельцы не сообщили своим родственникам о своих планах и поспешно покинули страну.

Ситуация еще больше осложнилась, когда в доме нашли запечатанный пакет с надписью "карантин", который новые владельцы боялись открывать.

Ситуация вызвала активное обсуждение в Сети. Пользователи предположили, что это может быть мошенничество, например, когда недвижимость продается без ведома настоящих владельцев. Другие отмечали, что иногда продавцы оставляют имущество в таком состоянии из-за спешки или незнания юридических процедур.

Юристы отмечают, что покупатели недвижимости в подобной ситуации должны действовать осторожно, ведь они становятся "невольными хранителями" оставленного имущества. Перед тем как избавиться от вещей, нужно получить разрешение от предыдущих владельцев или суда.

Кроме того, важно проверить документы на недвижимость и убедиться, что все формальности завершены. Это поможет избежать возможных юридических проблем в будущем.

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