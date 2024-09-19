Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

Женщина была шокирована, заглянув под капот.

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Женщина обнаружила странную находку в машине / Фото: instagram.com/eldofire/

В Калифорнии пожарным пришлось устранить необычное препятствие, засорившее его двигатель местной жительницы.

Пожарная охрана округа Эль-Дорадо сообщила в социальных сетях, что жительница округа привезла свой автомобиль на станцию на Поллок Пайнс, чтобы попросить помощи в удалении животного из-под капота машины.

Им оказался сурок, который, по всей видимости, затаился во время недавней поездки в Йосемитский национальный парк.

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Женщина была шокирована, обнаружив сурка, спрятавшегося в моторном отсеке ее автомобиля. Пожарные помогли снять некоторые детали автомобиля, чтобы добраться до животного.

Женщина была шокирована, заглянув под капот. / Фото: instagram.com/eldofire/

"Калифорнийский департамент рыб и диких животных отреагировал и помог безопасно извлечь сурка из автомобиля и закрепить здоровое животное, чтобы его можно было перевезти домой", - говорится в сообщении.

Где живут сурки в Украине? На территории Украины встречается в нескольких обособленных очагах в Луганской, Сумской (Роменский район), Харьковской , Днепропетровской и Запорожской области.

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