Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

В Калифорнии пожарным пришлось устранить необычное препятствие, засорившее его двигатель местной жительницы.
Пожарная охрана округа Эль-Дорадо сообщила в социальных сетях, что жительница округа привезла свой автомобиль на станцию на Поллок Пайнс, чтобы попросить помощи в удалении животного из-под капота машины.
Им оказался сурок, который, по всей видимости, затаился во время недавней поездки в Йосемитский национальный парк.
Женщина была шокирована, обнаружив сурка, спрятавшегося в моторном отсеке ее автомобиля. Пожарные помогли снять некоторые детали автомобиля, чтобы добраться до животного.
"Калифорнийский департамент рыб и диких животных отреагировал и помог безопасно извлечь сурка из автомобиля и закрепить здоровое животное, чтобы его можно было перевезти домой", - говорится в сообщении.
Где живут сурки в Украине?
На территории Украины встречается в нескольких обособленных очагах в Луганской, Сумской (Роменский район), Харьковской , Днепропетровской и Запорожской области.
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