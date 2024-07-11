Когда правильно пользоваться дезодорантом: ответ ученого удивил

Профессор дерматологии дал ценный совет.

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Когда пользоваться дезодорантом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Использование дезодоранта и антиперспиранта стало обыденной привычкой для каждого, но правильно ли вы его используете? Совет экспертов может изменить вашу жизнь, а также позволит вам извлечь максимум пользы из этого предмета ежедневного использования.

Профессор дерматологии рекомендует наносить антиперспирант на ночь и на сухую кожу перед сном. Нет, не для того, чтобы бороться с ночной потливостью, которая возникает из-за плохих снов или из-за очень уютного и теплого пледа, пишет Bustle.

Дэвид Бэнк из Медицинского центра Нью-Йоркского пресвитерианского/Колумбийского университета рассказал, что ночное применение позволяет антиперспиранту полностью справиться со своей задачей.

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Соли алюминия, входящие в состав антиперспиранта, закупоривают потовые железы. Это, в свою очередь, приводит к замедлению потоотделения.

Нанесение антиперспиранта на влажную кожу после душа снижает его эффективность. Это происходит потому, что средство не доходит до потовых желез, на которые оно должно воздействовать, так как его уносит влажность.

Поэтому наносите средство ночью, когда функции организма снижены, и на сухую кожу - это позволит ему сделать то, для чего оно предназначено.

Банк также отметил, что, поскольку ночью мы потеем меньше, нам не нужно наносить средство повторно утром.

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