Что убирает запах антиперспирант или дезодорант: разница, о которой вы не знали

Гларвед расскажет, что лучше использовать дезодорант или антиперспирант.

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Что убирает запах антиперспирант или дезодорант / коллаж: Гларвед, фото: pexels

В жаркое время года и не только большинство людей пользуется антиперспирантами и дезодорантами, однако мало кто знает, что два этих средства выполняют разную функцию. Мы расскажем, когда использовать дезодорант, а когда антиперспирант.

Что убирает запах антиперспирант или дезодорант

Многие люди уверенны в том, что два этих продукта выполняют одну и ту же функцию, однако это совершенно не так. Задумываясь над тем, что лучше использовать дезодорант или антиперспирант, важно понимать разницу между ними.

Различие двух продуктов, на самом деле, очень простое. Антиперспирант зачастую содержит соли алюминия, которые способы сужать поры до 30-40% и тем самым блокировать потоотделение. В то же время дезодорант - не блокирует потоотделение, но борется с его разложением и микробами, которые и создают неприятный аромат.

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Можно ли использовать антиперспирант каждый день

Несмотря на то, что в жаркое время года всегда хочется минимизировать количество пота, лучше отдавать предпочтение дезодоранту или, в другом случае - тщательно выбирать антиперспирант.

Всё дело в том, что особенно в женских антиперспирантах, которые продаются в свободном доступе - чаще всего содержится алюминий. При накоплении в организме этот элемент может приводить к неприятным последствиям и недугам.

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