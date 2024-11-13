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Как на месяц избавиться от пыли в доме: поможет копеечный чудо-спрей

Марина Фурман
13 ноября 2024, 15:43
138
Загрязнение воздуха пылью, является серьезной проблемой, которая влияет на здоровье людей и животных.
Уборка
С этим спреем забудете об уборке в месяц / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Что такое пыль и как она оседает на поверхности
  • Как надолго избавиться от пыли в помещениях

Пыль в доме вечно сопровождает нашу жизнь и порой очень раздражает. Избежать ее полностью фактически невозможно, однако можно попробовать избавиться от нее сразу на несколько недель. Главред разбирался, как можно минимизировать уборку в доме.

Как известно, пыль - это микроскопические частицы, которые, благодаря статическому заряду, притягиваются к поверхностям и оседают на мебели. Чтобы бороться с этим явлением, давно был придуман антистатик - средство, нейтрализующее эффект притяжения, передает Ехргеѕѕ.co.uk.

видео дня

На своей странице в TikTok @carolina.mccauley поделилась видеороликом, в котором отметила, что жидкость - антистатик можно с легкостью приготовить в домашних условиях.

Чтобы приготовить спрей "от пыли" возьмите бутылку с распылителем и добавьте два стакана воды с четвертью стакана белого уксуса, одну столовую ложку оливкового масла, три капли жидкости для мытья посуды и эфирное масло цитрусовых (последнее можно добавить по желанию).

Затем сбрызните тряпку раствором и протрите ею запыленные места в вашем доме.

Смотрите видео, как приготовить спрей против пыли

@carolina.mccauley ? Wave goodbye to constant dusting with my not-so-secret-anymore magic spray! ? #homehacks#cleaninghacks#cleaningtips♬ original sound - Carolina Mccauley - Home Hacks

Каролина утверждает, что этот спрей полностью удаляет и отталкивает пыль. Она посоветовала повторять процедуру каждый месяц, чтобы в доме не было пыли.

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