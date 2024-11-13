Как на месяц избавиться от пыли в доме: поможет копеечный чудо-спрей

Вы узнаете:
- Что такое пыль и как она оседает на поверхности
- Как надолго избавиться от пыли в помещениях
Пыль в доме вечно сопровождает нашу жизнь и порой очень раздражает. Избежать ее полностью фактически невозможно, однако можно попробовать избавиться от нее сразу на несколько недель. Главред разбирался, как можно минимизировать уборку в доме.
Как известно, пыль - это микроскопические частицы, которые, благодаря статическому заряду, притягиваются к поверхностям и оседают на мебели. Чтобы бороться с этим явлением, давно был придуман антистатик - средство, нейтрализующее эффект притяжения, передает Ехргеѕѕ.co.uk.
На своей странице в TikTok @carolina.mccauley поделилась видеороликом, в котором отметила, что жидкость - антистатик можно с легкостью приготовить в домашних условиях.
Чтобы приготовить спрей "от пыли" возьмите бутылку с распылителем и добавьте два стакана воды с четвертью стакана белого уксуса, одну столовую ложку оливкового масла, три капли жидкости для мытья посуды и эфирное масло цитрусовых (последнее можно добавить по желанию).
Затем сбрызните тряпку раствором и протрите ею запыленные места в вашем доме.
Смотрите видео, как приготовить спрей против пыли
@carolina.mccauley ? Wave goodbye to constant dusting with my not-so-secret-anymore magic spray! ? #homehacks#cleaninghacks#cleaningtips♬ original sound - Carolina Mccauley - Home Hacks
Каролина утверждает, что этот спрей полностью удаляет и отталкивает пыль. Она посоветовала повторять процедуру каждый месяц, чтобы в доме не было пыли.
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