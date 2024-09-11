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Эта книга стоит тысячи долларов: женщина удивила находкой на секонд-хенде

Даяна Швец
11 сентября 2024, 15:50
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Женщина призналась, что не ожидала найти первое издание книги.
Гарри Поттер, книга
Женщина Женщина была ошеломлена тем, что нашла в первом издании книги "Гарри Поттер" / Коллаж: Главред, скриншот

В Великобритании женщина думала, что ей повезло, когда нашла первое издание книги "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" всего за £1,50 ($1,30) в секонд-хенде. Однако ее радость быстро сменилась разочарованием, рассказывает издание Newsweek.

Клио Пан Агабиу, пользовательница TikTok, опубликовала видео с этой находкой. Оно очень понравилось аудитории и набрало более 1,1 миллиона просмотров.

Что такое Newsweek?

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

видео дня

Однако самой интересной была неожиданная деталь: страницы книги были покрыты детскими рисунками и каракулями. Весь восторг женщины исчез так же, как и родился. Пришло осознание, что после обнаружения повреждений книга уже не имела желаемой коллекционной ценности.

"Я нашла ее в благотворительном магазине в Саттон Колдфилде", - рассказала Агабиу Newsweek. Она призналась, что не ожидала найти первое издание, но была огорчена состоянием книги, потому что собирала именно оригиналы.

Хотя "Гарри Поттер и Смертельные Реликвии" из-за большого тиража 2007 года не является такой редкой находкой, как предыдущие книги серии, первые издания в хорошем состоянии все равно имеют ценность среди коллекционеров, особенно если подписаны автором. Копии, подписанные на презентации в Музее естествознания, могут стоить немало на аукционах.

Агабиу также показала сравнение с еще одной находкой: первое издание "Гарри Поттер и Бокал Огня" продается на eBay за почти $9000. Она отметила, что из-за испорченного состояния книги оставила ее в магазине, хотя другие могли бы не обратить на это внимание.

Мнения пользователей TikTok разделились: одни разделяли ее разочарование, другие же считали, что даже с рисунками книга имеет ценность. Один из комментаторов написал: "Книгу любили, и это главное".

Первые издания книг о Гарри Поттере остаются популярными среди коллекционеров. Хотя "Смертельные Реликвии" не настолько дороги, как первое издание "Философского камня", которое может продаваться за £55,000 ($70,000), такие книги имеют свою ценность.

Несмотря на неудачную находку, секонд-хенды остаются отличными местами для поиска редких книг. Недавно женщина нашла подписанное первое издание "Дневника памяти" за $2 в Goodwill.

Кстати, также вам может быть интересно прочитать, как женщина озолотилась после похода в секонд-хенд. Открыв коробку, она сначала не могла поверить своим глазам.

Также Главред рассказал, какие вещи нельзя покупать на секонд-хенде. Скептики убеждены, что вещи "с чужого плеча" способны разрушить биополе и привести к массе проблем и неприятностей.

Кроме этого, эксперты поделились, как убрать запах секонда. Наверное, каждый хотя бы один раз сталкивался с вещами, которые были приобретены в секонд-хенде. И одной из главных особенностей этой одежды, как правило, является очень специфический запах.

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Гарри Поттер секонд-хенд
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