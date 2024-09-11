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Задача для поступления в Гарвард поставила в ступор многих: только гений найдет ответ

Юрий Берендий
11 сентября 2024, 15:20
86
Этот сложный вопрос на собеседовании в Гарвардском университете поставил людей в тупик: отмечается, что 90% людей отвечают на него неправильно.
Задача для поступления в Гарвард поставила в ступор многих: только гений найдет ответ
Сложная задача для поступления в Гарвард - только гений найдет ответ / Коллаж Главред, фото: pexels, reddit

Если вы считаете, что у вас есть все необходимое, чтобы получить место в Гарварде, одном из самых престижных университетов мира, вам придется сначала правильно ответить на этот очень сложный вопрос.

Головоломки - это хороший способ проверить свои навыки, но отмечается, что 90% людей отвечают на этот вопрос неправильно.

Вопрос на собеседовании звучит так: "Если есть семь мужчин с семью женами, и каждый муж и каждая жена имеют по семь детей, какое общее количество людей?", - сообщает Daily Mail.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Однако этот вопрос отличается от обычных головоломок тем, что на него есть два ответа. Он появился в Интернете в 2021 году и с тех пор ставит в тупик любителей математики.

Люди пытались решить эту задачу на Reddit, и ответы варьировались от 21 до 448.

Все дело в игре слов, поскольку неоднозначный вопрос может иметь несколько разных ответов. Один человек решил детализировать свои наработки.

Он написал, что идея заключается в том, что вас обманом заставляют умножить 7 на 3, когда 7 мужчин и 7 жен просто означает 7 пар, что приводит к ответу 56.

"Однако, учитывая то, как это сформулировано, я думаю, что интерпретация, что каждый мужчина имеет 7 собственных жен, является вполне правильной. Когда сказано "каждый муж и каждая жена", это должно было бы быть оправданием для толкования 14 человек. Но вместо этого, это приводит к еще большей двусмысленности, потому что это можно интерпретировать как утверждение о перестановке. Если вы так сделаете, то сможете сказать, что 7 мужчин имеют 49 жен, а для создания пары мужчины с женой нужно 343 пары, каждая из которых имеет 7 детей, что в сумме дает 2401 ребенка, то есть 7 + 49 + 2401 = 2457", - написал он.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Понятно, что никто не может согласиться с этим ответом, но есть и другое мнение, что существует только семь пар (семь мужчин и семь жен), что равно 14 лицам. Если каждая пара имеет по семь детей, это означает 7х7=49 детей. Итак, когда вы сложите их всех вместе, вы получите 63 человека.

Это хороший вопрос, поскольку он показывает интервьюеру, как работает мыслительный процесс респондента, но оставил интернет в раздумьях по поводу ответа на него.

Вы можете попробовать себя в других головоломках. Например, есть оптическая иллюзия, где за 8 секунд нужно найти потерянную в парке аттракционов перчатку среди машинок.

Еще одна интересная задача для тех, кто хорошо видит: найти букву O среди многих букв D на таблице.

Другая оптическая иллюзия предлагает найти бриллиантовое кольцо за 13 секунд - оно затерялось среди моркови на ферме, и ваша задача помочь девушке его отыскать.

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оптическая иллюзия головоломки
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