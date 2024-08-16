Головоломка для тех, у кого зрение орла: надо найти за 6 секунд льва

Когда нужно немного переключиться и отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них поможет потренировать мозг, внимательность и хорошо провести время с семьей и в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти особенного льва.
Головоломка от Jagranjosh крайне непростая, и чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку и понять, где находится лев, который отличается от всех.
На картинке – множество львов. Все они похожи друг ну друга. Среди них – лев, который отличается от остальных. Его нам и предстоит искать.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти особенного льва? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и далее чуть левее. Лев, который не похож на всех, спрятал свое ухо на картинке. Правильный вариант обведен красным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение.
Нужно найти особенный мешок с деньгами всего за 5 секунд.
Также можно разгадать головоломку, где надо за 12 секунд найти собаку. На картинке, которая нарисована черными точками, нужно рассмотреть силуэт собаки.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. За 12 секунд, среди морских звезд и водорослей, следует отыскать самолет, который там очень хорошо запрятан.
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