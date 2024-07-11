Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 12 секунд найти собаку

Попробуйте разгадать очень запутанную оптическую иллюзию – на картинке с черными и белыми точками нужно попытаться отыскать спрятавшуюся собаку.

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Найдите собаку за 12 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть и перевести мысли, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, они как тренируют мозг, так и помогают расслабиться в кругу семьи или друзей. На этот раз нам нужно найти на черно-белой картинке собаку.

Головоломка от Jagranjosh c одной стороны крайне непростая, но с другой – есть шанс ее очень быстро разгадать, если проявить внимательность и смекалку.

На картинке – большое количество черно-белых точек. Нужно посмотреть на нее и найти собаку.

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Дается 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Акцентируйте внимание на поиске силуэта и посмотрите в центр и немного вправо. Так вы увидите собаку.

Правильный ответ в красном квадратике.

Если нашли собаку, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно среди морских звезд и водорослей отыскать самолет. На отгадку только 12 секунд.

Также у нас есть головоломка, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Отыскать морскую звезду, которая спряталась на яркой картинке среди крабов, будет очень нелегко.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение орла. Среди четырех котов, которые смотрят на очень странное небо, нужно найти кусок пиццы.

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