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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет

Андрей Ганчук
4 июля 2024, 05:55
27
Попробуйте разгадать очень запутанную и сложную оптическую иллюзию – среди морских звезд и водорослей нужно умудриться отыскать спрятанный самолет.
Главное
Найдите самолет за 12 секунд / Jagranjosh

Всем нам время от времени нужно немного отвлечься. Чтобы переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы отлично тренируют мозг, смекалку и позволяют хорошо проводить время в кругу семьи и друзей. В этот раз нам досталась сложная оптическая иллюзия.

Головоломка от Jagranjosh довольно-таки непростая. Картинка нарисована яркими красками, что снижает концентрацию и путает взгляд. Сложно понять, где именно здесь самолет.

На картинке – морские звезды и водоросли. Авторы загадки среди них спрятали самолет, который мы и будем искать.

видео дня

Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку и самолет найдется / Jagranjosh

Не удалось найти самолет? Ловите подсказку: посмотрите на середину картинки, а потом вправо. Правильный ответ обведен черным кружком.

Разгадка
Если нашли самолет, у вас очень хорошее зрение/ Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти черепаху. Она спряталась в неожиданном месте.

Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Она спрятана на яркой картинке, где множество крабов. Отыскать морскую звезду будет крайне непросто.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение орла. На картинке четыре кота, которые смотрят на странное небо. Там еще есть кусочек пиццы, вот его нам и придется искать.

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