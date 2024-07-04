Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет

Всем нам время от времени нужно немного отвлечься. Чтобы переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы отлично тренируют мозг, смекалку и позволяют хорошо проводить время в кругу семьи и друзей. В этот раз нам досталась сложная оптическая иллюзия.
Головоломка от Jagranjosh довольно-таки непростая. Картинка нарисована яркими красками, что снижает концентрацию и путает взгляд. Сложно понять, где именно здесь самолет.
На картинке – морские звезды и водоросли. Авторы загадки среди них спрятали самолет, который мы и будем искать.
Дается всего 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти самолет? Ловите подсказку: посмотрите на середину картинки, а потом вправо. Правильный ответ обведен черным кружком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти черепаху. Она спряталась в неожиданном месте.
Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 8 секунд найти морскую звезду. Она спрятана на яркой картинке, где множество крабов. Отыскать морскую звезду будет крайне непросто.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого зрение орла. На картинке четыре кота, которые смотрят на странное небо. Там еще есть кусочек пиццы, вот его нам и придется искать.
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