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Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти морскую звезду

Андрей Ганчук
21 июня 2024, 05:30
28
Разгадайте крайне запутанную и сложную головоломку – морская звезда спряталась где-то среди крабов, отыскать ее будет довольно-таки непросто.
головоломки
Найдите морскую звезду за 8 секунд / Jagranjosh

Когда появилось желание немного передохнуть или переключиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии могут быть как веселыми, так и такими, которые заставляют задуматься. На этот раз нам нужно отыскать морскую звезду среди большого количества крабов.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая. Чтобы ее разгадать, следует внимательно рассматривать картину и попытаться обнаружить, где на самом деле спряталась морская звезда.

На картинке – множество крабов оранжевого цвета. Где-то среди них спрятана морская звезда, которую нам нужно найти.

видео дня

Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

головоломки
Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете морскую звезду / Jagranjosh

Не удалось найти морскую звезду? Ловите подсказку: она в правом углу. Правильный ответ обведен белым кружком.

головоломки
Если удалось найти правильный ответ, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Можете разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти черепаху за 8 секунд. Черепаха спряталась действительно в неожиданном месте.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Следует отыскать букву O среди множества D. В таблице очень много букв D, чтобы специально вас запутать.

А еще у нас есть головоломка, в которой надо найти цифру 280 за 9 секунд. Оптические иллюзии с цифрами требуют особого внимания и смекалки, но при правильном подходе вы найдете ответ.

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