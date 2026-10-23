Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

Вы узнаете:
- Зачем опрыскивать ключи уксусом раз в месяц
- Как почистить ключи за четыре шага
- Почему уксус не заменяет дезинфекцию
Белый уксус, наносимый на ключи раз в месяц, помогает избавиться от жира, грязи в пазах и лёгкой ржавчины. Однако он не заменяет дезинфекцию, а при неправильном применении может повредить покрытие металла и электронику автомобильных брелоков, сообщает The Coolist.
Ключи берут в руки десятки раз в день, бросают на столы, носят в карманах и сумках, однако чистят крайне редко. По данным издания, на них оседает кожный жир, пыль и ворс из карманов, уличная грязь, а также загрязнения из механизма замка. Со временем в выемках образуется тёмный налёт, а на старых ключах появляются пятна и ржавчина.
Проблема не только эстетическая: грязный ключ каждый раз заносит налет обратно в замок. Чистка также дает возможность осмотреть ключ. Погнутый, треснувший или стёртый ключ стоит заменить, пока он не сломался в замке, а дубликат лучше изготавливать с ключа, находящегося в хорошем состоянии.
Как действует уксус и как им чистить
Белый уксус - слабая кислота с обезжиривающими свойствами. Он размягчает грязь в пазах и помогает удалить поверхностные пятна и легкую ржавчину. Популярность этого метода объясняется просто: средство стоит копейки, есть на каждой кухне и хорошо справляется именно с тем типом загрязнений, которые накапливаются на ключах.
Процедура занимает несколько минут. Ключи кладут на бумажное полотенце и сбрызгивают уксусом с обеих сторон или протирают салфеткой, смоченной в нём. Через несколько минут пазы очищают старой зубной щеткой, быстро промывают водой и тщательно вытирают насухо.
Для ключей, которыми пользуются ежедневно, достаточно одной такой процедуры в месяц.
Чего уксус не умеет
Главное ограничение метода касается гигиены.
"Уксус очищает, но не является настоящим дезинфицирующим средством", - отмечает The Coolist.
Авторы уточняют, что средство способно уменьшить количество бактерий, но не уничтожает всех микробов и не зарегистрировано Агентством по охране окружающей среды США (EPA) в качестве дезинфицирующего средства. Если в доме кто-то болел, для обработки ключей следует использовать средство с регистрационным номером EPA на этикетке.
Ключи нельзя оставлять замоченными в уксусе, так как кислота, долгое время контактирующая с металлом, тускнеет покрытие. Именно поэтому промывка и сушка являются обязательными этапами. Автомобильные брелки и смарт-ключи опрыскивать нельзя вообще: электроника и батарейка внутри не переносят влаги, поэтому протирать следует только металлическое лезвие.
Смотрите видео о том, как удалить ржавчину с ключей и инструментов с помощью уксуса и пищевой соды:
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Об источнике: TheCoolist
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