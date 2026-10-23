Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

Слабая кислота удаляет жир, грязь и лёгкую ржавчину, но не дезинфицирует и может повредить металл и электронику.

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Почему всё больше людей опрыскивают ключи уксусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

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Зачем опрыскивать ключи уксусом раз в месяц

Как почистить ключи за четыре шага

Почему уксус не заменяет дезинфекцию

Белый уксус, наносимый на ключи раз в месяц, помогает избавиться от жира, грязи в пазах и лёгкой ржавчины. Однако он не заменяет дезинфекцию, а при неправильном применении может повредить покрытие металла и электронику автомобильных брелоков, сообщает The Coolist.

Ключи берут в руки десятки раз в день, бросают на столы, носят в карманах и сумках, однако чистят крайне редко. По данным издания, на них оседает кожный жир, пыль и ворс из карманов, уличная грязь, а также загрязнения из механизма замка. Со временем в выемках образуется тёмный налёт, а на старых ключах появляются пятна и ржавчина.

Проблема не только эстетическая: грязный ключ каждый раз заносит налет обратно в замок. Чистка также дает возможность осмотреть ключ. Погнутый, треснувший или стёртый ключ стоит заменить, пока он не сломался в замке, а дубликат лучше изготавливать с ключа, находящегося в хорошем состоянии.

Как действует уксус и как им чистить

Белый уксус - слабая кислота с обезжиривающими свойствами. Он размягчает грязь в пазах и помогает удалить поверхностные пятна и легкую ржавчину. Популярность этого метода объясняется просто: средство стоит копейки, есть на каждой кухне и хорошо справляется именно с тем типом загрязнений, которые накапливаются на ключах.

Процедура занимает несколько минут. Ключи кладут на бумажное полотенце и сбрызгивают уксусом с обеих сторон или протирают салфеткой, смоченной в нём. Через несколько минут пазы очищают старой зубной щеткой, быстро промывают водой и тщательно вытирают насухо.

Для ключей, которыми пользуются ежедневно, достаточно одной такой процедуры в месяц.

Чего уксус не умеет

Главное ограничение метода касается гигиены.

"Уксус очищает, но не является настоящим дезинфицирующим средством", - отмечает The Coolist.

Авторы уточняют, что средство способно уменьшить количество бактерий, но не уничтожает всех микробов и не зарегистрировано Агентством по охране окружающей среды США (EPA) в качестве дезинфицирующего средства. Если в доме кто-то болел, для обработки ключей следует использовать средство с регистрационным номером EPA на этикетке.

Ключи нельзя оставлять замоченными в уксусе, так как кислота, долгое время контактирующая с металлом, тускнеет покрытие. Именно поэтому промывка и сушка являются обязательными этапами. Автомобильные брелки и смарт-ключи опрыскивать нельзя вообще: электроника и батарейка внутри не переносят влаги, поэтому протирать следует только металлическое лезвие.

Смотрите видео о том, как удалить ржавчину с ключей и инструментов с помощью уксуса и пищевой соды:

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