Зачем немцы осенью надевают носки на зеркала автомобилей: хитрый секрет

Старые носки помогут уменьшить образование инея на зеркалах автомобиля. Как использовать этот зимний лайфхак и каких ошибок следует избегать водителям?

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Как подготовить автомобиль к утренним морозам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Простой лайфхак для водителей зимой

Как быстрее очистить автомобиль от льда

Почему нельзя обливать стекло горячей водой

В ноябре утренние морозы покрывают автомобильные стекла инеем, а очистка небольших боковых зеркал от льда может превратиться в настоящую проблему. Простой бытовой предмет поможет защитить зеркала от обледенения и сэкономить время перед поездкой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kertészkedj.hu, среди автомобильных лайфхаков распространен совет использовать старые носки для защиты боковых зеркал перед ночной парковкой. Ткань помогает уменьшить непосредственное осаждение инея на поверхности зеркала, хотя при высокой влажности или сильном морозе не гарантирует полной защиты от обледенения.

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Как использовать носки для защиты зеркал

Для этого способа подойдут старые чистые носки достаточного размера, которые полностью закрывают корпус бокового зеркала. Перед парковкой их надевают на зеркала, а утром снимают и убирают в салон автомобиля.

Такой метод позволяет уменьшить количество инея, оседающего непосредственно на зеркальной поверхности. При этом важно, чтобы ткань была сухой: влажный носок сам может примерзнуть к зеркалу и затруднить его снятие.

При использовании этого лайфхака необходимо соблюдать два правила. Во-первых, перед началом движения носки нужно обязательно снять, чтобы они не ограничивали обзор и не мешали работе зеркал. Во-вторых, нельзя накрывать номерные знаки автомобиля - они должны оставаться открытыми и читаемыми.

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Чего не стоит делать при очистке автомобиля от льда

Неправильная очистка автомобиля зимой может повредить стекло, лакокрасочное покрытие и другие элементы транспортного средства. Эксперты автомобильных клубов ADAC и ÖAMTC предостерегают от нескольких распространенных ошибок.

Не используйте металлические предметы и банковские карты

Металлические инструменты могут оставить царапины на стекле, а пластиковые карты не предназначены для удаления льда и также могут повредиться. Для очистки лучше использовать специальный пластиковый скребок.

Не обливайте стекло горячей водой

Резкое изменение температуры создает напряжение в материале, из-за чего стекло может треснуть. Безопаснее воспользоваться автомобильным размораживателем или дать системе обогрева постепенно прогреть стекло.

Не оставляйте двигатель работать без необходимости во время очистки

Прогрев автомобиля на месте может быть запрещен или ограничен местными правилами. Кроме того, работа двигателя в закрытом помещении создает опасность отравления выхлопными газами.

Видео о том, когда нужно менять шины, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя ездить с замерзшими стеклами

Управление автомобилем с заснеженными или замерзшими стеклами опасно из-за ограниченной видимости. Перед выездом необходимо очистить лобовое и боковые стекла, зеркала, фары и другие элементы, важные для безопасного движения. Небольшого очищенного участка на лобовом стекле недостаточно для полноценного обзора дороги.

В разных европейских странах предусмотрены штрафы за нарушение требований к обзору и использование автомобиля с недостаточно очищенными стеклами. Например, в Германии размер штрафа зависит от конкретного нарушения, а прогрев двигателя на месте может караться штрафом. В Австрии также действуют требования к надлежащей видимости при управлении автомобилем.

Перед зимними поездками стоит заранее подготовить скребок, средство для размораживания стекол и щетку для снега. А старые носки можно использовать в качестве дополнительной защиты боковых зеркал во время ночной стоянки.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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