Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем немцы осенью надевают носки на зеркала автомобилей: хитрый секрет

Марина Иваненко
18 октября 2026, 16:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Старые носки помогут уменьшить образование инея на зеркалах автомобиля. Как использовать этот зимний лайфхак и каких ошибок следует избегать водителям?
Как подготовить автомобиль к утренним морозам
Как подготовить автомобиль к утренним морозам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Простой лайфхак для водителей зимой
  • Как быстрее очистить автомобиль от льда
  • Почему нельзя обливать стекло горячей водой

В ноябре утренние морозы покрывают автомобильные стекла инеем, а очистка небольших боковых зеркал от льда может превратиться в настоящую проблему. Простой бытовой предмет поможет защитить зеркала от обледенения и сэкономить время перед поездкой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kertészkedj.hu, среди автомобильных лайфхаков распространен совет использовать старые носки для защиты боковых зеркал перед ночной парковкой. Ткань помогает уменьшить непосредственное осаждение инея на поверхности зеркала, хотя при высокой влажности или сильном морозе не гарантирует полной защиты от обледенения.

видео дня

Как использовать носки для защиты зеркал

Для этого способа подойдут старые чистые носки достаточного размера, которые полностью закрывают корпус бокового зеркала. Перед парковкой их надевают на зеркала, а утром снимают и убирают в салон автомобиля.

Такой метод позволяет уменьшить количество инея, оседающего непосредственно на зеркальной поверхности. При этом важно, чтобы ткань была сухой: влажный носок сам может примерзнуть к зеркалу и затруднить его снятие.

При использовании этого лайфхака необходимо соблюдать два правила. Во-первых, перед началом движения носки нужно обязательно снять, чтобы они не ограничивали обзор и не мешали работе зеркал. Во-вторых, нельзя накрывать номерные знаки автомобиля - они должны оставаться открытыми и читаемыми.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Чего не стоит делать при очистке автомобиля от льда

Неправильная очистка автомобиля зимой может повредить стекло, лакокрасочное покрытие и другие элементы транспортного средства. Эксперты автомобильных клубов ADAC и ÖAMTC предостерегают от нескольких распространенных ошибок.

Не используйте металлические предметы и банковские карты

Металлические инструменты могут оставить царапины на стекле, а пластиковые карты не предназначены для удаления льда и также могут повредиться. Для очистки лучше использовать специальный пластиковый скребок.

Не обливайте стекло горячей водой

Резкое изменение температуры создает напряжение в материале, из-за чего стекло может треснуть. Безопаснее воспользоваться автомобильным размораживателем или дать системе обогрева постепенно прогреть стекло.

Не оставляйте двигатель работать без необходимости во время очистки

Прогрев автомобиля на месте может быть запрещен или ограничен местными правилами. Кроме того, работа двигателя в закрытом помещении создает опасность отравления выхлопными газами.

Видео о том, когда нужно менять шины, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя ездить с замерзшими стеклами

Управление автомобилем с заснеженными или замерзшими стеклами опасно из-за ограниченной видимости. Перед выездом необходимо очистить лобовое и боковые стекла, зеркала, фары и другие элементы, важные для безопасного движения. Небольшого очищенного участка на лобовом стекле недостаточно для полноценного обзора дороги.

В разных европейских странах предусмотрены штрафы за нарушение требований к обзору и использование автомобиля с недостаточно очищенными стеклами. Например, в Германии размер штрафа зависит от конкретного нарушения, а прогрев двигателя на месте может караться штрафом. В Австрии также действуют требования к надлежащей видимости при управлении автомобилем.

Перед зимними поездками стоит заранее подготовить скребок, средство для размораживания стекол и щетку для снега. А старые носки можно использовать в качестве дополнительной защиты боковых зеркал во время ночной стоянки.

Читайте также:

Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
авто носки лайфхак автомобили интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:25Политика
С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

18:06Фронт
"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

16:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Последние новости

18:29

РФ модифицировала ударные дроны "Гербера-2": раскрыта главная опасность

18:25

"Мы не сможем устоять": Зеленский откровенно рассказал о скандале с Трампом

18:06

С начала осени Украина освободила больше территории, чем захватила РФ - Зеленский

17:33

Пригоревшая кастрюля снова заблестит: чем отмыть даже стойкий черный нагар

17:26

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицыВидео

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
17:00

Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тиграм — прибыль, Быкам — рост

16:43

За защиту энергообъектов Киевской области будет отвечать заместитель министра восстановления Олейник. СМИ рассказали о ключевых вызовах

16:36

Грибок исчезнет из растений без дорогих препаратов: поможет средство из кухни

16:31

"Сделали всё возможное": в ФРГ прозвучал тревожный прогноз насчет помощи Украине

Реклама
16:30

Зачем немцы осенью надевают носки на зеркала автомобилей: хитрый секрет

16:15

Зачем осенью смазывают инструменты маслом: секрет британских садоводов

15:52

РФ пытается открыть путь к Запорожью: военный рассказал об угрозе

15:44

Одна привычка перед сном ускоряет пожелтение подушек: как этого избежать

15:23

США разблокировали обмен разведданными с Украиной: Зеленский раскрыл детали

15:02

Зачем сыпать рис в горшок с орхидеей: секретный трюк опытных цветоводов

14:58

Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

14:35

Украина никогда не победит РФ в привычном понимании: в Минобороны Италии объяснили почему

14:30

У известного украинского режиссера диагностировали рак

14:05

Умерла Народная артистка Украины Ольга Осиик

13:56

Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причинаВидео

Реклама
13:51

Что будет с Украиной без США: эксперт раскрыл последствия сделки Трампа с Путиным

13:50

Гороскоп на завтра, 19 октября: Скорпионам — сюрприз, Водолеям — приятные моменты

13:33

"Сумасшедший дом": пьяные фанатки сорвали концерт Меладзе

13:14

РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

13:09

Какие плодовые деревья стоит сажать осенью: эксперты назвали 5 лучших вариантов

13:08

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в течение следующих двух месяцев

13:04

Китайский гороскоп на завтра, 19 октября: Драконам - стресс, Змеям - благодарность

12:56

Деньги заблокированы: клиенты Приватбанка осталась без доступа к соцвыплате

12:43

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Львам - нет выбора, Скорпиону - разногласия

12:32

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:22

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября: Тельцам — прибыль, Рыбам — рост

12:12

Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандалВидео

11:59

Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

11:57

Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

11:45

Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

11:38

Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитазВидео

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

Реклама
10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять