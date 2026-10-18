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Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Марина Иваненко
18 октября 2026, 05:05
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Осенью каштаны можно использовать для различных бытовых экспериментов. Пять популярных способах и выясните, какие из них не имеют научного обоснования.
как использовать каштаны в быту
Как использовать каштаны в быту / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • 5 способов использования каштанов в быту
  • Как каштаны используют для уборки в доме
  • Помогают ли плоды отпугивать пауков и моль

Осенью каштаны становятся не только материалом для детских поделок и сезонного декора, но и поводом вспомнить о разнообразных бытовых лайфхаках. Их используют для приготовления домашних моющих средств, а также предлагают в качестве натурального средства для ухода за вещами. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает польское издание Fakt.pl, конские каштаны можно применять в различных бытовых ситуациях. В то же время эффективность некоторых народных методов не имеет достаточного научного подтверждения, поэтому стоит различать практическое использование плодов и распространенные домашние поверья.

видео дня

Как использовать каштаны в быту

Защита от моли в шкафу

Каштаны иногда раскладывают на полках с одеждой или в комодах, надеясь отпугнуть моль естественным ароматом. Однако надежных доказательств того, что обычные плоды конского каштана защищают шерстяные и шелковые вещи от этих вредителей, недостаточно.

Чтобы уберечь одежду, лучше регулярно убирать шкафы, стирать вещи в соответствии с рекомендациями на этикетках и хранить сезонную одежду в чистой герметичной упаковке.

Каштаны на подоконнике против пауков

Еще один народный способ - раскладывать каштаны на подоконниках и возле балконных дверей. Считается, что запах плодов может отпугивать пауков, которые осенью чаще попадают в помещения.

Однако убедительных научных подтверждений такого действия нет. Чтобы уменьшить количество пауков в квартире, стоит установить москитные сетки, закрыть щели возле окон и дверей и регулярно убирать углы, где могут скапливаться паутина и пыль.

Видео о том, как ухаживать за каштанами, можно посмотреть здесь:

Устранение неприятного запаха в обуви

Каштаны также рекомендуют класть внутрь осенней и зимней обуви после прогулок. Однако не стоит рассчитывать, что они гарантированно впитают влагу или устранят неприятный запах.

Более надежный способ - вынимать стельки, просушивать обувь при комнатной температуре и использовать специальные поглотители влаги. Не следует оставлять сырые плоды внутри ботинок надолго: при неблагоприятных условиях они могут испортиться.

Домашнее моющее средство из конских каштанов

Один из самых интересных способов использования каштанов связан с сапонинами - природными соединениями, обладающими поверхностно-активными свойствами и способными способствовать образованию пены в воде.

Для приготовления домашнего раствора плоды измельчают и заливают водой. Однако концентрация сапонинов зависит от сырья и способа приготовления, поэтому такое средство не стоит считать полноценной заменой проверенным стиральным порошкам или моющим средствам.

Особенно важно не использовать его для деликатных тканей, поверхностей или предметов, для которых требуется специальное средство. Перед применением любого домашнего раствора следует проверить его действие на небольшом незаметном участке.

Каштаны в быту
Каштаны в быту / Инфографика: Главред

Каштаны возле компьютера и монитора

Иногда каштаны ставят на рабочий стол рядом с ноутбуком или монитором в качестве элемента осеннего декора. В то же время утверждение, что они уменьшают статическое электричество или усталость от длительной работы за экраном, не имеет надёжного научного обоснования.

Для комфортной работы важнее правильно настроить освещение, делать регулярные перерывы и соблюдать удобное расстояние до монитора. Каштаны же можно оставить на столе в качестве сезонного украшения, позаботившись о том, чтобы они не мешали вентиляции техники.

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Об источнике: Fakt

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