Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

Лавровый лист вместо кондиционера: действительно ли он смягчает ткани и защищает стиральную машину от плесени? Разбираем популярный домашний лайфхак.

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Действительно ли лавровый лист заменяет кондиционер / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Действительно ли лавровый лист заменяет кондиционер

Как избавиться от неприятного запаха после стирки

Как правильно ухаживать за стиральной машиной

В поисках натуральных альтернатив бытовой химии некоторые хозяева обращают внимание на обычный лавровый лист, который обычно используют в кулинарии. Ему приписывают способность освежать ткани, устранять неприятные запахи и помогать в уходе за стиральной машиной. Однако эффективность такого способа требует осторожной оценки.Главред расскажет подробнее.

Как сообщает польское издание Fakt.pl, лавровый лист используют в домашних бытовых лайфхаках, в частности при стирке. В то же время нет достаточных научных доказательств того, что он может полноценно заменить кондиционер для белья, удалять известковый налет или предотвращать появление плесени внутри стиральной машины.

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Почему после стирки может появляться неприятный запах

Иногда только что выстиранное белье вместо желаемой свежести имеет запах затхлости или сырости. Причиной могут быть остатки моющих средств, накопление загрязнений, чрезмерное использование кондиционера или длительное пребывание влажной одежды в барабане.

Со временем остатки моющих средств и органические загрязнения могут накапливаться на резиновых уплотнителях, в лотке для моющих средств и в других доступных для влаги местах. При недостаточной очистке и вентиляции это создает условия для появления неприятного запаха.

Чтобы избежать такой проблемы, следует регулярно очищать лоток и резиновую манжету, использовать рекомендованное производителем количество моющего средства и оставлять дверцу машины открытой после стирки, чтобы внутренние поверхности могли высохнуть.

Как лавровый лист используют при стирке

Лавровые листья содержат эфирные масла, в частности эвкалиптол, которые придают им характерный аромат. Отдельные компоненты лавра исследуют на предмет антимикробной активности, однако это не означает, что обычный сухой лист в стиральной машине способен дезинфицировать одежду или очищать технику.

В домашних советах иногда рекомендуют завернуть несколько сухих листьев в тканевый мешочек и положить его в барабан вместе с бельем. Однако эффективность такого метода для устранения запахов и смягчения тканей не доказана.

Кроме того, листья могут ломаться во время стирки, оставлять мелкие частицы на одежде или попадать в складки ткани. Поэтому для обычного ухода за бельем лучше использовать средства, предназначенные именно для стиральных машин.

Видео о том, как избавиться от плесени в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Чем можно заменить магазинный кондиционер

Если цель состоит в том, чтобы сократить использование ароматизированных средств, есть несколько практичных альтернатив.

Пищевая сода

Соду иногда используют для нейтрализации запахов и усиления очистки. Однако она не является полноценным кондиционером и подходит не для всех типов тканей и стиральных машин. Перед использованием стоит проверить рекомендации производителя техники и одежды.

Столовый уксус

Уксус часто рекомендуют в качестве домашнего средства для смягчения белья, но регулярное использование кислоты может повредить резиновые детали и другие компоненты некоторых стиральных машин. Поэтому без прямого разрешения производителя добавлять его в цикл стирки не стоит.

Правильная дозировка моющего средства

Один из самых простых способов избежать остатков на тканях - не превышать рекомендуемое количество моющего средства. Его дозировка зависит от жесткости воды, степени загрязнения вещей и загрузки барабана.

Как поддерживать чистоту стиральной машины

Для профилактики неприятных запахов важны не народные рецепты, а регулярный уход за техникой.

Очищайте резиновую манжету и лоток для моющих средств.

Периодически запускать программу очистки барабана в соответствии с инструкцией.

Не оставлять мокрое белье в машине надолго после завершения цикла.

Проветривать барабан, оставляя дверцу приоткрытой.

Проверяйте и очищайте фильтр в соответствии с рекомендациями производителя.

Лавровый лист может привлекать тех, кто ищет натуральные бытовые лайфхаки, однако его не стоит считать проверенной заменой кондиционера или средства для очистки стиральной машины. Для устранения запахов и поддержания чистоты техники надежнее соблюдать правила ухода, предусмотренные производителем.

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Об источнике: Fakt Самая популярная национальная польская ежедневная газета и сайт Fakt.pl. "Fakt" публикует национальные и местные новости в сфере личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

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