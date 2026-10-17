Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакет

Вы узнаете:
- Почему в душе постепенно падает напор воды
- Как очистить лейку с помощью пакета
Со временем напор воды из лейки душа ослабевает, но это не значит, что она сломалась и ее пора выбрасывать. Проблему можно решить очень простым и дешевым способом.
Главред решил разобраться, как восстановить напор воды в душе.
Почему напор воды в душе ослабевает
Восстановить полный напор воды в душе можно без разборки лейки и вызова сантехника: для этого достаточно полиэтиленового пакета и раствора уксуса или соды, пишет Diario Uno.
Со временем струя в душе слабеет или бьет неравномерно. В большинстве домов причина не в поломке водопроводной системы, а в постепенном накоплении известкового налета и минералов, которые закупоривают мелкие отверстия лейки.
Почему не стоит откручивать лейку
Главное преимущество этого способа в том, что он избавляет от необходимости снимать лейку. На старых смесителях такая процедура нередко заканчивается поломкой или протечкой.
Суть метода заключается в создании герметичной "ванночки" для замачивания. Для этого берут обычный полиэтиленовый пакет, подобный тем, что используют для замораживания продуктов, и закрепляют его прямо на трубе.
Как восстановить давление воды
Понадобится прочный пакет без дыр, а также резинка или кусок прочной нити. Пакет наполняют примерно до половины чистящим раствором, например, разбавленным белым уксусом или пищевой содой, растворенной в теплой воде.
Пакетом обматывают лейку так, чтобы все отверстия, из которых течет вода, полностью оказались в жидкости. Горловину плотно фиксируют на трубе резинкой или веревкой, чтобы пакет не соскользнул под весом раствора.
Лейку оставляют в растворе не менее чем на три-четыре часа, чтобы твердые минеральные отложения размягчились.
Как очистить душевую лейку от известкового налета – видео:
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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