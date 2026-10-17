Разделочная доска пахнет чесноком: лайфхак, как вернуть ей свежесть

Очистить доски от запаха можно с помощью подручных средств.

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Соль и лимон удалят стойкий аромат на разделочной доске / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как очистить доску, если обычное мытьё не помогает

Почему соль и лимон устраняют стойкие пищевые запахи

Как предотвратить появление неприятного аромата

Даже после тщательного мытья разделочная доска может сохранять запах чеснока, который затем передаётся другим продуктам - от свежих фруктов до хлеба. Обычного средства для мытья посуды не всегда достаточно, чтобы избавиться от стойкого аромата. Эксперты рассказали, как очистить деревянную или пластиковую доску с помощью простых кухонных средств и что делать, чтобы она меньше впитывала запахи в будущем.

1. Для начала тщательно вымойте доску.

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Если вы пользуетесь пластиковой разделочной доской, поместите её в посудомоечную машину и выберите цикл с высокой температурой. Это поможет очистить и продезинфицировать поверхность, а также удалить остатки пищи и неприятные запахи, пишет Martha Stewart.

Если нет возможности воспользоваться посудомоечной машиной, вымойте доску и ополосните её настолько горячей водой.

2. Чтобы избавиться от стойких пищевых запахов на деревянной или пластиковой доске, понадобится крупная соль и свежий лимон, разрезанный пополам.

Посыпьте доску солью или нанесите её на половинки лимона. Затем потрите поверхность солёным лимоном, словно губкой. Так вы сможете вытянуть въевшиеся запахи.

После этого обязательно вымойте доску водой с мылом и полностью высушите её. Перед повторной обработкой маслом важно не допустить, чтобы внутри оставалась влага.

Как предотвратить появление запахов в будущем

Полностью защитить деревянную разделочную доску от впитывания запахов невозможно. Дерево от природы обладает впитывающими свойствами и поглощает всё, что может, если этому не препятствовать.

Тем не менее можно снизить вероятность появления посторонних запахов, особенно на деревянных досках, если регулярно обрабатывать их маслом. Дело в том, что такие доски изготавливают из высушенной древесины, которая активно впитывает влагу. Масло же защищает древесину от внешних воздействий, прежде всего предотвращает усыхание и разбухание, а также помогает ей не впитывать посторонние вещества.

После обработки маслом удалите излишки с помощью ткани и уберите доску на хранение в сухое место.

Многие профессиональные повара и любители готовить предпочитают деревянные разделочные доски. Однако для продуктов с интенсивным ароматом, таких как чеснок и другие представители семейства луковых, лучше выделить отдельную доску из непористого материала. Она меньше впитывает запахи, поэтому риск их переноса на другие продукты будет ниже.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как писал Главред, регулярная уборка кухни - одна из самых важных задач для поддержания чистоты в доме. Со временем на фасадах и внутри шкафов скапливаются жир, пыль и другие загрязнения, которые сложно удалить обычной водой. Если шкафы расположены рядом с плитой, то жирный налет и пятна появляются особенно быстро. Без регулярного ухода этот липкий жир может притягивать дополнительную грязь. Если вам интересно, можно ли мыть деревянную мебель водой, читайте материал: Как очистить деревянные шкафы на кухне от жира и грязи: безопасные способы.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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