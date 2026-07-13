Как очистить деревянные шкафы на кухне от жира и грязи: безопасные способы

Уборка кухни не будет занимать много времени, если знать несколько проверенных приемов.

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Как очистить деревянную поверхность от грязи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем безопасно отмыть жир с кухонных шкафов

Почему нельзя сильно тереть деревянные фасады

Как сохранить покрытие мебели надолго

Регулярная уборка кухни - одна из самых важных задач для поддержания чистоты в доме. Со временем на фасадах и внутри шкафов скапливаются жир, пыль и другие загрязнения, которые сложно удалить обычной водой. Если шкафы расположены рядом с плитой, то жирный налет и пятна появляются особенно быстро. Без регулярного ухода этот липкий жир может притягивать дополнительную грязь.

Главред разобрался, как очистить кухонные шкафы с помощью домашних средств, чтобы быстро вернуть им чистоту и свежий вид.

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Как очистить деревянную поверхность от грязи

Специалист по древесине Джастин Браун и эксперт по уборке Робин Мерфи рассказали изданию Martha Stewart, как правильно чистить кухонную мебель из древесины, ведь обычные методы уборки могут повредить защитное покрытие и сделать дерево уязвимым для серьезных повреждений.

Прежде всего, эксперты предупредили: если вам хочется взять сильное чистящее средство и тереть скопившуюся грязь на шкафу - это не самая лучшая идея. Такой подход быстрее повреждает покрытие, чем очищает его.

Робин Мерфи объяснила, что агрессивные обезжиривающие средства особенно вредны для старых, окрашенных или покрытых морилкой шкафов.

"Абразивные щетки оставляют мельчайшие царапины, которые неправильно отражают свет и, что еще хуже, дают жиру больше мест для закрепления. В итоге вы получаете шкаф, который формально чистый, но все равно выглядит изношенным", - сказала она.

Джастин Браун добавил, что после обработки древесина действительно кажется чистой. Но как только этот защитный слой поврежден, необработанная древесина под ним впитывает жир и влагу гораздо быстрее, чем это произошло бы с обработанной поверхностью, и проблема усугубляется.

Вместо этого специалисты рекомендуют использовать мягкую салфетку из микрофибры и мягкое средство для мытья посуды. Обрабатывайте поверхность плавными движениями, максимум двумя-тремя. Не трите так, как будто шлифуете мебель.

Можно ли мыть деревянную мебель водой

Вода - одна из самых недооцененных угроз для деревянной мебели, и чрезмерное ее использование - распространенная ошибка.

Многократное воздействие воды может разрушить важный защитный слой на древесине. А после того, как повреждение нанесено, набухание и изменение цвета уже не исправить.

"Вода вызывает набухание древесных волокон под покрытием, и если это повторяется снова и снова, покрытие начинает отслаиваться или пузыриться от поверхности древесины", - сказал Браун.

При чистке деревянных шкафов нужно убедиться, что тряпка слегка влажная, но не мокрая. Сразу же после чистки нужно протереть поверхность сухой тряпкой, чтобы избежать скопления воды. Это особенно важно для стыков и кромок, где покрытие обычно наиболее слабое.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика: Главред

Можно ли использовать обезжиривающее средство

Большинство обезжиривающих средств содержат щелочеобразующие соединения, которые разрушают масляные покрытия на древесине.

При этом повреждение проявляется не сразу. Покрытие начинает отслаиваться или шелушиться через несколько недель, поэтому большинство людей уже не связывают это с использованным чистящим средством.

Эксперты рекомендуют использовать специальные средства, которые предназначены для чистки деревянной мебели. В случае сомнений, разбавьте небольшое количество мягкого средства для мытья посуды небольшим количеством воды и используйте его. Если вы раньше не пользовались конкретным чистящим средством или имеете дело со старыми шкафами в плохом состоянии, крайне важно протестировать его на незаметном участке, прежде чем приступать к работе.

Важно!Как только верхний слой деревянного шкафа поврежден, влага и чистящие средства легко могут проникнуть под него и нанести серьезный вред.

Таким образом, рекомендуется протестировать любое чистящее средство на внутренней стороне дверцы шкафа (или в другом незаметном месте) и посмотреть, как отреагирует покрытие.

Смотрите видео - Как отмыть от жира и грязи деревянную кухню:

Специалисты рекомендуют не ждать, пока скопление жира станет особенно заметным. Лучше сразу же приступать к его удалению. Регулярное удаление жира после каждого приготовления пищи поможет избежать ситуации, когда придется чрезмерно сильно тереть поверхность, что приведет к удалению покрытия со шкафа.

Ранее Главред писал, чем можно отмыть фасады кухни и как избавиться от жирных пятен.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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