Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

Действенное домашнее средство для мытья фасадов кухни / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем можно отмыть фасады кухни

Как избавиться от жирных пятен на фасадах

На кухонных фасадах часто остаются пятна от жира, отпечатки пальцев и липкость. Отмыть эту грязь не так просто, ведь даже профессиональные средства нередко оставляют разводы на поверхностях.

Однако Главред узнал, как приготовить дома чудо-средство, с помощью которого идеально отмыть фасады будет просто. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

Чем лучше отмывать кухонные фасады

Для мытья фасадов нужно взять 2 столовые ложки спирта, 6 столовых ложек воды и 0,5 чайной ложки моющего средства. Тщательно взбалтываем все компоненты и с помощью тряпки из микрофибры протираем поверхности.

"Такие пропорции безопасны даже для матовых фасадов. Средство хорошо справляется даже с жиром и загрязнениями и не оставляет при этом разводов", - отметила блогерша.

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

