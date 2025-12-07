Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

Вы узнаете:
- Чем можно отмыть фасады кухни
- Как избавиться от жирных пятен на фасадах
На кухонных фасадах часто остаются пятна от жира, отпечатки пальцев и липкость. Отмыть эту грязь не так просто, ведь даже профессиональные средства нередко оставляют разводы на поверхностях.
Однако Главред узнал, как приготовить дома чудо-средство, с помощью которого идеально отмыть фасады будет просто. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.
Чем лучше отмывать кухонные фасады
Для мытья фасадов нужно взять 2 столовые ложки спирта, 6 столовых ложек воды и 0,5 чайной ложки моющего средства. Тщательно взбалтываем все компоненты и с помощью тряпки из микрофибры протираем поверхности.
"Такие пропорции безопасны даже для матовых фасадов. Средство хорошо справляется даже с жиром и загрязнениями и не оставляет при этом разводов", - отметила блогерша.
Смотрите видео, как приготовить средство для мытья фасадов:
@sizovasofiaa Лайфхак, как быстро отмыть фасады без разводов ✨ Примечание: Смешиваем спирт с водой в пропорции 1/3. Водку разводим с водой 1/1. ?Рецепт: Спирт - 2 ст. л. Вода - 6 ст. л. Моющее средство - 0,5 ч. л. Микрофибровая салфетка. Смывать не нужно - никаких разводов, только чистота ✨ А в моем блоге еще больше полезных лайфхаков для дома! #лайфхак#лайфхаки#лайфхакдня#уборкадома#уборка♬ оригинальный звук - Сизова София
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
