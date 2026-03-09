РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

РФ ежемесячно может производить то 50-70 ракет типа "Искандер" и "Кинжал", предупредил Олег Жданов.

РФ готовит массированный удар / Коллаж: Главред, фото: Главред

Важное:

У Путина с баллистикой наилучшее положение

Враг бьет с локаций в Курской и Белгородской областях

РФ ежемесячно может производить то 50-70 ракет типа "Искандер" и "Кинжал"

Страна-агрессор РФ будет делать акцент на ударах по Украине баллистическими ракетами, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что у Путина с баллистикой наилучшее положение. Баллистическая ракета намного легче в производстве — у нее инерционная система управления, примитивная система уклонения от ПВО, для нее не требуется использование GPS. Это не крылатая ракета, для которой нужно прокладывать путь. Второе: пока у арабских стран не закончились противоракеты, они не озадачивали себя мыслями о том — а чем сбивать. Цена противоракет арабские страны не беспокоит. Поэтому, думаю, Путин будет использовать такое преимущество, которое сегодня возникает", - сказал он в комментарии для ТСН.ua.

Вместе с тем эксперт предупреждает о том, что Киев может быть под угрозой ударов баллистики РФ, ведь враг бьет с локаций в Курской и Белгородской областях.

"Есть даже карта, на которой специалисты указали украинские регионы, которым может угрожать баллистика. Кроме прифронтовых, речь идет также о Черкасской, Кировоградской, Киевской, Николаевской областях. Из оккупированного Крыма баллистика может достать до Одессы", — уточнил он.

/ Инфографика: Главред

В то же время эксперт указал, что РФ ежемесячно может производить то 50-70 ракет типа "Искандер" и "Кинжал".

"Если верить нашей разведке, россияне держат на складах около тысячи ракет разных типов. Это их неприкосновенный запас. Тот, который недопустимо уменьшать. Но и наращивать производство РФ не может. А накопление (для складов — Ред.) возможно, если РФ пойдет на оперативную паузу или снизит интенсивность ударов по Украине. Относительно последнего есть сомнения. Особенно сейчас, когда Путин допускает, что у нас может уменьшиться запас противоракет для баллистики", - добавил Жданов.

Зачем Россия бьёт по энергосистеме Украины: мнение эксперта

По словам Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, удары по подстанциям и линиям электропередачи направлены на подрыв стабильности украинской энергетики. Повреждение этих объектов ограничивает возможности перераспределения электроэнергии между регионами.

В итоге, при повышенных нагрузках операторы вынуждены вводить временные отключения, чтобы избежать крупных аварий и сохранить работу сети.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

