РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

- У Путина с баллистикой наилучшее положение
- Враг бьет с локаций в Курской и Белгородской областях
- РФ ежемесячно может производить то 50-70 ракет типа "Искандер" и "Кинжал"
Страна-агрессор РФ будет делать акцент на ударах по Украине баллистическими ракетами, заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Дело в том, что у Путина с баллистикой наилучшее положение. Баллистическая ракета намного легче в производстве — у нее инерционная система управления, примитивная система уклонения от ПВО, для нее не требуется использование GPS. Это не крылатая ракета, для которой нужно прокладывать путь. Второе: пока у арабских стран не закончились противоракеты, они не озадачивали себя мыслями о том — а чем сбивать. Цена противоракет арабские страны не беспокоит. Поэтому, думаю, Путин будет использовать такое преимущество, которое сегодня возникает", - сказал он в комментарии для ТСН.ua.
Вместе с тем эксперт предупреждает о том, что Киев может быть под угрозой ударов баллистики РФ, ведь враг бьет с локаций в Курской и Белгородской областях.
"Есть даже карта, на которой специалисты указали украинские регионы, которым может угрожать баллистика. Кроме прифронтовых, речь идет также о Черкасской, Кировоградской, Киевской, Николаевской областях. Из оккупированного Крыма баллистика может достать до Одессы", — уточнил он.
В то же время эксперт указал, что РФ ежемесячно может производить то 50-70 ракет типа "Искандер" и "Кинжал".
"Если верить нашей разведке, россияне держат на складах около тысячи ракет разных типов. Это их неприкосновенный запас. Тот, который недопустимо уменьшать. Но и наращивать производство РФ не может. А накопление (для складов — Ред.) возможно, если РФ пойдет на оперативную паузу или снизит интенсивность ударов по Украине. Относительно последнего есть сомнения. Особенно сейчас, когда Путин допускает, что у нас может уменьшиться запас противоракет для баллистики", - добавил Жданов.
Зачем Россия бьёт по энергосистеме Украины: мнение эксперта
По словам Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, удары по подстанциям и линиям электропередачи направлены на подрыв стабильности украинской энергетики. Повреждение этих объектов ограничивает возможности перераспределения электроэнергии между регионами.
В итоге, при повышенных нагрузках операторы вынуждены вводить временные отключения, чтобы избежать крупных аварий и сохранить работу сети.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
