'Ощадбанк' экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

- "Ощадбанк" приостановил работу электронных сервисов
- Причина - подозрение на DDoS-атаку
- Сервисы должны возобновить работу в течение часа
В понедельник, 9 марта, "Ощадбанк" временно приостановил работу своих электронных сервисов. Причиной такого шага стали меры безопасности из-за подозрения на попытку DDoS-атаки. Об этом банк сообщил на своей официальной странице в Facebook.
По информации учреждения, около 10:00 утра сработали внутренние протоколы кибербезопасности. Чтобы избежать рисков для данных клиентов и стабильности финансовых операций, было принято решение о превентивном отключении серверов банка.
"Ощадбанк сообщает о временной остановке электронных сервисов", - говорится в сообщении.
Сейчас профильные специалисты учреждения проводят подробную техническую проверку всех систем. В банке уверяют, что ситуация под контролем.
"В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", - заверили в банке.
Об источнике: Ощадбанк
Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") — украинский коммерческий банк, второй по размеру активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.
