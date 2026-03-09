'Ощадбанк' экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

В банке сообщили об угрозе кибератаки.

"Ощадбанк" приостановил работу онлайн-сервисов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

"Ощадбанк" приостановил работу электронных сервисов

Причина - подозрение на DDoS-атаку

Сервисы должны возобновить работу в течение часа

В понедельник, 9 марта, "Ощадбанк" временно приостановил работу своих электронных сервисов. Причиной такого шага стали меры безопасности из-за подозрения на попытку DDoS-атаки. Об этом банк сообщил на своей официальной странице в Facebook.

По информации учреждения, около 10:00 утра сработали внутренние протоколы кибербезопасности. Чтобы избежать рисков для данных клиентов и стабильности финансовых операций, было принято решение о превентивном отключении серверов банка.

"Ощадбанк сообщает о временной остановке электронных сервисов", - говорится в сообщении.

Сейчас профильные специалисты учреждения проводят подробную техническую проверку всех систем. В банке уверяют, что ситуация под контролем.

"В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", - заверили в банке.

Банки в Украине - последние новости

Напомним, необанк Revolut сообщил, что закрывает счета украинских клиентов с 22 февраля 2026 года из-за местных регуляторных требований. В компании отметили, что надеются вернуться на украинский рынок в будущем.

Также клиенты "Ощадбанка" жалуются, что не могут воспользоваться "зимней тысячей" и картой еПоддержки. По словам одной из клиенток, банк отклоняет платежи, в частности за коммунальные услуги, а обращения в техподдержку и отделение не помогают решить проблему.

Как сообщал Главред, клиентка государственного "Ощадбанка" пожаловалась на затянувшуюся разблокировку счета. По ее словам, процедура, которая должна была длиться 3-5 дней, затянулась почти на два месяца.

Об источнике: Ощадбанк Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") — украинский коммерческий банк, второй по размеру активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.

