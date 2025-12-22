Укр
Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

Алексей Тесля
22 декабря 2025, 22:15
В течение двух месяцев еще есть возможность пользоваться счетами в обычном режиме.
Revolut закрывает счета украинцев

Необанк Revolut, который в феврале этого года официально объявил о начале работы в Украине, предупредил украинских клиентов, что вынужден будет закрыть их денежные счета с 22 февраля 2026 года.

"Согласно местным нормам, мы с сожалением сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины", - говорится в сообщении учреждения, информирует Forbes.

Отмечается, что в течение двух месяцев еще есть возможность пользоваться счетами в обычном режиме, но после 22 февраля следующего года снять остаток со счета можно будет только через внешний банковский перевод. Кроме снятия всех остатков клиентам рекомендуют загрузить выписки со счетов, потому что они могут понадобиться для записей или для других финансовых учреждений в будущем.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся преданными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится", - отмечается в сообщениях.

Что предшествовало

Как сообщалось, британский финтех Revolut 11 февраля 2025 года после полуторамесячного бета-тестирования официально зашел на украинский рынок на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва). В то же время через две недели Национальный банк Украины (НБУ) отметил необходимость получения финтехом лицензии на деятельность в Украине, которую Revolut планировал получить позже.

Revolut был основан в 2015 году в Великобритании, его штаб-квартира находится в Лондоне.

Банки "замораживают" переводы: в каком случае деньги не вернут

Украинские банки вправе останавливать финансовые операции, если они имеют связь с Россией или Беларусью. Более того, в случае блокировки вернуть такой перевод может оказаться невозможным даже через судебное разбирательство — на это указывает и сложившаяся судебная практика.

Ранее сообщалось о том, что в ПриватБанке произошел сбой с "Национальным кэшбэком". Клиент рассказал подробности инцидента.

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Ранее сообщалось, что пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале. На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

