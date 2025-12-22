Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

В течение двух месяцев еще есть возможность пользоваться счетами в обычном режиме.

Revolut закрывает счета украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Revolut предупредил украинских клиентов о закрытии счетов

В течение двух месяцев еще есть возможность пользоваться счетами

Необанк Revolut, который в феврале этого года официально объявил о начале работы в Украине, предупредил украинских клиентов, что вынужден будет закрыть их денежные счета с 22 февраля 2026 года.

"Согласно местным нормам, мы с сожалением сообщаем, что больше не сможем предоставлять наши услуги жителям Украины", - говорится в сообщении учреждения, информирует Forbes.

Отмечается, что в течение двух месяцев еще есть возможность пользоваться счетами в обычном режиме, но после 22 февраля следующего года снять остаток со счета можно будет только через внешний банковский перевод. Кроме снятия всех остатков клиентам рекомендуют загрузить выписки со счетов, потому что они могут понадобиться для записей или для других финансовых учреждений в будущем.

"Хотя сейчас мы не можем предоставлять услуги жителям Украины, мы остаемся преданными идее сделать их доступными в будущем и сообщим об изменениях, если ситуация изменится", - отмечается в сообщениях.

Что предшествовало

Как сообщалось, британский финтех Revolut 11 февраля 2025 года после полуторамесячного бета-тестирования официально зашел на украинский рынок на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва). В то же время через две недели Национальный банк Украины (НБУ) отметил необходимость получения финтехом лицензии на деятельность в Украине, которую Revolut планировал получить позже.

Revolut был основан в 2015 году в Великобритании, его штаб-квартира находится в Лондоне.

