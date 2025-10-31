"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

Мужчина детально рассказал подробности инцидента.

Пользователи ПриватБанка остались без валюты при пополнении карты в терминале.

На портале Минфин недовольный клиент рассказал подробности инцидента.

По его словам, он пришел в отделение, чтобы пополнить карту долларами. На кассе ему сказали воспользоваться терминалом самообслуживания.

"Я объяснил кассиру, что купюры старого образца, и терминал может их не принимать, на что получил ответ: "Идите к терминалу, он работает нормально". Я начал пополнение через терминал: первая купюра $100 была принята, вторая — тоже, но сразу после этого появилось сообщение, что терминал временно не принимает наличные. В результате средства на карту не зачислились", - поделился мужчина.

Он отметил, что обратился на горячую линию и зафиксировал жалобу, но после этого ему вернули только $100, остальные $100 до сих пор не возмещены.

"К сожалению, ни в чате с оператором, ни во время звонков на горячую линию я не получил никакой конкретной информации о дальнейших действиях или сроках возврата средств. Прошу банк разобраться в ситуации, вернуть остаток средств и обратить внимание на качество обслуживания клиентов в этом отделении", - подытожил мужчина.

