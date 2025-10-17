"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

Вы узнаете:
- В чем проблема
- Как действовал клиент
Пользователи ПриватБанка столкнулись с трудностями - им не возвращают деньги на карту.
На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что был оформлен возврат средств с онлайн-сервиса, но деньги на его карту так и не поступили.
"Это самый худший банк на планете. Тупо воруют деньги. Сервис пром сделал возврат, предоставил подтверждение на балансе, деньги не появились. В банке одни говорят, что нужно где-то поискать за 30.09, хотя сервис их вернул только 3.10. Другой оператор банка говорит, что деньги в банк не поступали. Добиться правды невозможно, никакого подтверждения, что они вернулись, в выписке нет", - отметил клиент банка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
