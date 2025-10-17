"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

Клиент до сих пор не вернул свои деньги.

https://glavred.info/economics/dobitsya-pravdy-nevozmozhno-klientam-privatbanka-ne-postupayut-dengi-10707341.html Ссылка скопирована

Клиентам ПриватБанка не поступают деньги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В чем проблема

Как действовал клиент

Пользователи ПриватБанка столкнулись с трудностями - им не возвращают деньги на карту.

На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что был оформлен возврат средств с онлайн-сервиса, но деньги на его карту так и не поступили.

видео дня

"Это самый худший банк на планете. Тупо воруют деньги. Сервис пром сделал возврат, предоставил подтверждение на балансе, деньги не появились. В банке одни говорят, что нужно где-то поискать за 30.09, хотя сервис их вернул только 3.10. Другой оператор банка говорит, что деньги в банк не поступали. Добиться правды невозможно, никакого подтверждения, что они вернулись, в выписке нет", - отметил клиент банка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред