РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра Украины

У российских оккупантов в планах есть захват новых территорий, предупредил Игорь Романенко.

https://glavred.info/ukraine/rf-mozhet-otkryt-novyy-front-general-ob-ugroze-dlya-oblastnogo-centra-ukrainy-10727975.html Ссылка скопирована

Игорь Романенко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikipedia

Главное из заявлений Романенко:

У РФ в планах есть захват территорий в Черниговской области

РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и области

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал вопрос о том, каким городам грозит вероятное наступление армии страны-агрессора РФ.

В ходе чата в Главреде он сказал, что у российских оккупантов в планах есть захват территорий в Черниговской области.

видео дня

"Планы такие у противника есть. Черниговщина включена в "санитарную зону". Но сил на то, чтобы открыть северный фронт и начать наземную операцию, у России пока нет", - указал он.

По его мнению, в этой связи, РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и по Черниговской области.

"Поэтому пока противник наносит мощные разрушительные воздушные удары по Черниговской области и Чернигову", - добавил Романенко.

Смотрите видео - чат с Игорем Романенко:

Прогноз эксперта о наступлении РФ

По словам Романенко, линия фронта может сузиться, и на отдельных участках российские силы уже предпринимают активные действия. Он считает, что после передислокации подразделения РФ из районов Покровска и Мирнограда могут быть перенаправлены. В таком случае, считает он, наступление противника в направлении Славянска, Краматорска и Константиновки способно заметно ускориться.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред