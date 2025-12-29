РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра Украины

Главное из заявлений Романенко:
- У РФ в планах есть захват территорий в Черниговской области
- РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и области
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал вопрос о том, каким городам грозит вероятное наступление армии страны-агрессора РФ.
В ходе чата в Главреде он сказал, что у российских оккупантов в планах есть захват территорий в Черниговской области.
"Планы такие у противника есть. Черниговщина включена в "санитарную зону". Но сил на то, чтобы открыть северный фронт и начать наземную операцию, у России пока нет", - указал он.
По его мнению, в этой связи, РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и по Черниговской области.
"Поэтому пока противник наносит мощные разрушительные воздушные удары по Черниговской области и Чернигову", - добавил Романенко.
Прогноз эксперта о наступлении РФ
По словам Романенко, линия фронта может сузиться, и на отдельных участках российские силы уже предпринимают активные действия. Он считает, что после передислокации подразделения РФ из районов Покровска и Мирнограда могут быть перенаправлены. В таком случае, считает он, наступление противника в направлении Славянска, Краматорска и Константиновки способно заметно ускориться.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
