РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра Украины

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 17:27
У российских оккупантов в планах есть захват новых территорий, предупредил Игорь Романенко.
Романенко
Игорь Романенко прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikipedia

Главное из заявлений Романенко:

  • У РФ в планах есть захват территорий в Черниговской области
  • РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и области

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал вопрос о том, каким городам грозит вероятное наступление армии страны-агрессора РФ.

В ходе чата в Главреде он сказал, что у российских оккупантов в планах есть захват территорий в Черниговской области.

"Планы такие у противника есть. Черниговщина включена в "санитарную зону". Но сил на то, чтобы открыть северный фронт и начать наземную операцию, у России пока нет", - указал он.

По его мнению, в этой связи, РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и по Черниговской области.

"Поэтому пока противник наносит мощные разрушительные воздушные удары по Черниговской области и Чернигову", - добавил Романенко.

Смотрите видео - чат с Игорем Романенко:

Прогноз эксперта о наступлении РФ

По словам Романенко, линия фронта может сузиться, и на отдельных участках российские силы уже предпринимают активные действия. Он считает, что после передислокации подразделения РФ из районов Покровска и Мирнограда могут быть перенаправлены. В таком случае, считает он, наступление противника в направлении Славянска, Краматорска и Константиновки способно заметно ускориться.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Игорь Романенко война России и Украины
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке милого кота за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 декабря: Ракам - неожиданная встреча, Скорпионам - прибыль

03:34

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

