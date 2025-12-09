Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

Ключевые тезисы:
- ВСУ отошли с некоторых позиций возле Покровска и Мирнограда
- Личный состав перемещен на более выгодные рубежи
- Ситуация в районе Мирнограда остается сложной
Украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ).
Отмечается, что по решению командования, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.
"Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - говорится в сообщении.
Известно, что из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения.
В ДШВ также отметили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной. Враг активно обстреливает город с помощью КАБов, в частности, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу.
"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - подчеркнули в 7 корпусе.
Ситуация в Покровске
Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявлял, что Покровск является крупным промышленным городом с развитой городской застройкой и промзоной, что позволяет Силам обороны Украины проводить активные боевые действия в условиях городской застройки.
По его словам, это замедляет темпы продвижения россиян и увеличивает их потери как атакующей стороны.
"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления их позиций", - считает он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, аналитический проект DeepState говорил, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области.
Офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер заявлял, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что на Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.
Читайте также:
- Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию
- Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину
- Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции: в Украине не было ни одного
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред