Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

https://glavred.info/front/situaciya-napryazhennaya-v-dshv-raskryli-detali-uhoda-vsu-s-poziciy-vozle-pokrovska-10722518.html Ссылка скопирована

Отход ВСУ с позиций / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Ключевые тезисы:

ВСУ отошли с некоторых позиций возле Покровска и Мирнограда

Личный состав перемещен на более выгодные рубежи

Ситуация в районе Мирнограда остается сложной

Украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ).

Отмечается, что по решению командования, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.

видео дня

"Маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта", - говорится в сообщении.

Известно, что из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения.

В ДШВ также отметили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной. Враг активно обстреливает город с помощью КАБов, в частности, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - подчеркнули в 7 корпусе.

Ситуация в Покровске

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявлял, что Покровск является крупным промышленным городом с развитой городской застройкой и промзоной, что позволяет Силам обороны Украины проводить активные боевые действия в условиях городской застройки.

По его словам, это замедляет темпы продвижения россиян и увеличивает их потери как атакующей стороны.

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления их позиций", - считает он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитический проект DeepState говорил, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области.

Офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер заявлял, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что на Запорожском направлении и смежных территориях российские оккупанты усиливают активность, что может сигнализировать о подготовке крупной наступательной операции.

Читайте также:

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред