Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

Марина Иваненко
10 марта 2026, 15:10
Ученые установили - сармати не исчезли во время Великого переселения народов, а были ассимилированы славянскими племенами и оставили генетический и культурный след
  • Кем на самом деле были сарматы
  • Какое отношение они имеют к Украине

Сарматы — загадочные ираноязычные кочевники, которые на протяжении почти семи веков господствовали в украинских степях, — долгое время воспринимались исключительно как воинственные захватчики. Однако современные ДНК-исследования и новые археологические открытия заставляют историков пересмотреть их роль.

Сарматская элита не только диктовала моду античному миру, но и стала частью генетического кода современных украинцев, оставив след от причерноморских курганов до берегов Британии. Главред расскажет более подробно.

Приход сарматов в степи Украины

Как рассказывают на канале "Мифическая Земля Украины", история сарматов на территории современной Украины началась с масштабного движения с востока — из Поволжья и Приуралья. Выйдя на политическую арену Восточной Европы как грозная военная сила, они постепенно вытеснили скифов и установили контроль над левобережьем, а впоследствии и над правобережьем Днепра.

В течение шести веков — с III века до н. э. до IV века н. э. — практически ни одно значимое событие в регионе не происходило без их участия.

Воины, дипломаты и правители городов

Сарматы были не только кочевниками, но и искусными воинами и дипломатами. Они постоянно держали в напряжении греческие города-государства и римские провинции на Дунае. Источники свидетельствуют, что даже Ольвия некоторое время находилась под властью сарматских царей, которые чеканили собственную монету — символ государственной силы.

Курганы и "могилы царей"

Археологическая карта Украины густо покрыта сарматскими памятниками: от Крыма до Карпат известны сотни курганных захоронений. Одной из самых громких находок стало исследование кургана возле села Пороги в Винницкой области, где обнаружили захоронение сарматского вождя, которое журналисты назвали "могилой царя".

Инвентарь поражает роскошью: меч с золотой рукоятью, массивные гривны, браслеты и пояс, инкрустированный бирюзой. Это свидетельствует о высоком уровне ювелирного искусства и четкой социальной иерархии в сарматском обществе.

Сарматы и протославяне

Несмотря на то, что сармати редко сами занимались добычей руды, они создали сложную систему торговли и сбора дани с окружающих земледельческих племен, в частности протославян. Таким образом, эти народы постепенно интегрировались в единую экономическую и культурную систему.

Сарматская конница на службе Рима

Одним из самых впечатляющих фактов сарматской истории стала их служба в Римской империи. После войн II века римляне активно привлекали сарматов в качестве элитной тяжелой конницы. Хроники упоминают о 8 тысячах всадников, которых император Марк Аврелий отправил служить в Британию.

ДНК-сенсация из Британии

В 2017 году во время строительства дороги в Кембриджшире археологи обнаружили захоронение воина II века. Генетический и изотопный анализ показал: этот человек преодолел более тысячи миль, а его генотип полностью соответствовал популяциям с территории современной Украины и Кавказа.

Это был типичный сармат. Его мать была местной кельткой, но по отцовской линии он происходил из степей Приазовья.

Сарматы как "котел народов"

Сарматы не были однородным сообществом. Современная генетика подтверждает, что Приазовье было настоящим "котлом народов", где сочетались европейские и восточноазиатские линии. Однако ключевым является то, что произошло после упадка их политической власти.

Сарматское наследие в украинцах

Во время Великого переселения народов сармати не исчезли. Значительная часть их родов осталась на украинских землях и была ассимилирована славянскими племенами. Генетические исследования свидетельствуют: сарматская линия частично вошла в генофонд украинского народа.

Это означает, что некоторые антропологические черты, элементы орнамента и родовой символики имеют корни именно в сарматскую эпоху.

Наследие, которое оживает сегодня

Сегодня сарматское наследие — это не только золото в музейных витринах. Это история Украины как моста между востоком и западом. Сарматы принесли античному миру тяжелую кавалерию, заложили основы тамг — родовых знаков, которые впоследствии перекликались с украинской геральдикой, и оставили свой след в наших генах.

Современные раскопки — от Полтавщины до Арабатской стрелки — ежегодно добавляют новые штрихи к портрету этих всадников, которые когда-то определяли судьбу всей Восточной Европы.

Об источнике: "Мифическая Земля Украины"

Канал "Мифическая Земля Украины" посвящен исследованию и популяризации древних мифов, забытых легенд и сакрального наследия Украины. Его основная тематика охватывает мистические обереги, символы, скрытые значения и места силы, которые формировали мировоззрение нации. Канал раскрывает глубокую философию, стоящую за традиционными украинскими знаками (например, крест, сварга, ромбы), объясняя их значение для защиты и гармонии.

