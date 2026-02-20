Укр
Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

Руслан Иваненко
20 февраля 2026, 01:14
10
Какие политические и социальные события происходили, когда на всех телеканалах шел балет Чайковского.
Лебединое озеро
Балет считался нейтральным, "просветительским" контентом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему именно "Лебединое озеро", а не развлекательные программы
  • Какие события в СССР сопровождали трансляции балета
  • Сохранились ли такие показы в постсоветское время

Те, кто помнит 1991 год, не могли забыть необычную картину на экранах телевизоров — три дня подряд транслировали балет "Лебединое озеро". Этот эфир стал символическим сигналом: страна переживала кризис, а время как будто остановилось, рассказывает УНИАН.

Главред решил объяснить, почему советская власть транслировала балет Чайковского вместо новостей в кризисные моменты страны.

видео дня

Показ "Лебединого озера" как тревожный сигнал

В СССР показ "Лебединого озера" всегда был тревожным знаком. Балет Чайковского выходил в эфир в моменты политических потрясений, общенационального траура или после трагических событий. Например:

  • после смерти генсеков Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко;
  • во время августовского путча 1991 года;
  • как нейтральная "техническая замена" во время перерывов в телевещании.
  • История первых трансляций

Впервые советские зрители увидели балет в 1982 году – вместо концерта ко Дню милиции после смерти Брежнева. Впоследствии этот прием повторяли еще дважды – после смерти Андропова и Черненко.

Во время августовского путча "Лебединое озеро" транслировали три дня подряд, хотя часть экспертов считает, что показ был запланирован за две недели до событий и случайно совпал с переворотом.

Почему показывали именно балет

Почему именно балет, а не развлекательная программа? В траурные или кризисные дни любые "развлечения" запрещались.

Балет считался высококультурным, нейтральным контентом, который "просвещал" зрителей и отвлекал от тревожных новостей. Он длился долго, не содержал слов, и таким образом власть уменьшала панику и выигрывала время для принятия решений.

В постсоветское время трансляции "Лебединого озера" остались только для технических пауз или синхронизации вещания каналов. Сегодня подобные эфиры почти не встречаются, но история показывает, что балет всегда служил своеобразной "паузой перед финалом".

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

