Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 20 февраля

Украинская валюта неожиданно укрепила позиции.

Курс валют на пятницу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет официальный курс валют 20 февраля

Подорожали ли доллар, евро и злотый

На пятницу, 20 февраля, Национальный банк Украины ощутимо укрепил гривну по отношению к основным иностранным валютам. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара на 20 февраля

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 43,27 гривны за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 20 февраля

Евро еще более ощутимо сдал позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась сразу на 34 копейки.

Курс злотого на 20 февраля

НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 20 февраля по сравнению с 19 февраля на 9 копеек - до 12,06 гривны.

Что будет с курсом валют в течение недели - мнение эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в середине февраля вряд ли будут резкие курсовые движения.

По его словам, валютный рынок переходит в фазу относительного равновесия.

Он считает, что в течение недели доллар будет колебаться в пределах 42,75-43,25 гривен на межбанке и 42,5-43,5 гривен на наличном рынке. В то же время евро будет стоить от 50 до 52 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, экономист Александр Хмелевский заявлял, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким. По его словам, курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривна сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

